Політолог прокоментував перші призначення Зеленського

Аня Мартинюк 22 травня 2019, 11:22

Олександр Кочетков назвав призначення Зеленського передбачуваними. За його словами, вони допоможуть президенту взяти ситуацію в країні під контроль.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 22 травня, український політолог Олександр Кочетков залишив на своїй сторінці у соцмережі повідомлення, у якому він висловлюється з приводу перших призначень на важливі посади Володимиром Зеленських.

Кочетков зазначив, що розглядає перші призначення як тактичні. За його словами, нові призначенн дозволяють президенту взяти ситуацію під контроль.

«Зокрема, Руслан Хомчак різко критично налаштований до Віктора Муженко за те, що той намагався перевалити на нього свою провину за Іловайськ. І Хомчак зможе взяти ситуацію в армії в свої руки і оперативно очиститися від найбільш одіозних призначенців Муженка. Які, швидше за все, виявляться замішаними в різних непорядних діяннях», - написав експерт.

Що стосується призначення Андрія Богдана, то, на думку політолога, його треба розглядати в зв'язці з юристом Андрієм Портновим.

«Ці два юриста працювали разом, розуміють один одного. І якщо Портнов використовує відсутність офіційного статусу для розширення можливостей розслідування, а Богдан своєю посадовою увагою підстьобне силовиків до оперативного розслідування справ, ініційованих Портновим, то це може бути продуктивно», - додав він.

Інші призначення Кочетков назвав передбачуваними. За його словами, про їх ефективність доцільніше говорити згодом.