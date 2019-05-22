Ляшко збиратиме підписи проти розпуску Ради

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Олег Ляшко продовжує нервувати з приводу дій Володимира Зеленського на посту президента. Радикал вирішив вставити «палки в колеса» та виступити проти розпуску Ради.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 22 травня, стало відомо, що лідер «Радикальної партії» Олег Ляшко оголосив збір підписів проти розпуску Ради. Так, політик, якого пов’язують з олігархом Рінатом Ахметовим, звинуватив президента Володимира Зеленського в авантюризмі.
«Указ Зеленського про розпуск парламенту - неконституційний, протизаконний і свавільний», - зазначив радикал у соцмережі.
Тим не менше він додав, що його політсила готова до дострокових виборів. Крім того Ляшко порівняв Володимира Зеленського з біглим президентом Віктом Януковичем, який у 2010-му «через продажних суддів Конституційного суду змінив Конституцію».
Нагадаємо, Володимир Зеленський поставив підпис під указом про розпуск Ради та проведення дострокових виборів 21 липня.
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