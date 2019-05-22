Американський привіт: Супрун порадила виключити РФ з Радбезу ООН

Аня Мартинюк 22 травня 2019, 10:18

Уляна Супрун раптово закликала виключити Росію з Радбезу ООН. Американка вважає, що російські гроші не потрібні Заходу.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 22 травня, Уляна Супрун, яка поки ще займає посаду виконувачки обов'язків міністра охорони здоров'я, зробила важливу заяву. Після того, як вона покинула територію України, американка зазначила, що ООН повинна «перестати терпіти» присутність Росії в Раді Безпеки.

Відповідна заява прозвучала на 72-й сесії Всесвітньої асамблеї охорони здоров'я в Женеві. Супрун начебто посилалась на агресію Росії в Україні.

«ООН не повинна терпіти присутність Російської Федерації в Раді Безпеки. Країни-члени ВООЗ та інші міжнародні організації повинні говорити «ні» російським грошам, які наповнюють західні рахунки, інакше ви ризикуєте стати заручниками Кремля», - йшлось в заяві Супрун.

Як повідомлялось раніше, Уляна Супрун покинула Україну одразу після інавгурації Володимира Зеленського. За словами експертів, американку варто було затримати та судити за реалізацію злочинних схем в Україні та експеременти над українцями.