Г-н Зе, помните: Крым - это Россия, народ жаждет вендетты, а Порошенко - сатисфакции!

zmxn 22 травня 2019, 09:57

Свершилось... 20 мая 2019 года состоялась инаугурация шестого президента республики Украина Влаимира Зеленского. Под миллионы проклятий вслед и плевки в спину, уходит старый президент - президент разрухи, страха и бедности. Под аплодисменты и оды радости, гордо подняв голову, приходит новый президент - президент Веры, Надежды и Любви. Церемония инаугурации запомнилась мне отнюдь не пламенной речью нового хозяина Банковой, не перепуганными "мордами лица" старой команды и даже не туповатой фразой самого известного в мире обладателя справки об умственной отсталости: "Было весело"... Больше всего мне запомнились глаза простых украинцев, встречавших нового президента на улице. Я уже видел такие глаза. И такую же радость. И этот, не сравнимый ни с чем блеск надежды в зрачках простых людей. В середине 80-х годов прошлого века, когда глава СССР Михаил Горбачев торжественно объявил о перестройке. Потом в 1991-ом, когда первый президент Украины Леонид Кравчук, обещал народу, вышедшему из состава Советского Союза, райскую жизнь. И потом, в январе 2005-го, когда Ющенко с оранжевым шарфом на шее объявил о новой эре в истории Украины. И пять лет назад, когда Порошенко клялся, что вот-вот закончится война и для украинского народа наступит эра благополучия и изобилия. Увы, не срослось... Ни у одного из них. И блеск в глазах людей погас неимоверно быстро. И многие из них, питавшихся надеждой, погибли вскоре от войн, нищеты и болезней. И 20 мая 2019 года я вновь видел этот блеск надежды в глазах ликующих украинцев. Дай Бог свершиться ей, этой Надежде...

... Впереди у Зеленского - тяжелейший путь. А точне - опасный, крутой серпантин, который надлежит преодолеть непогрешимо и с максимальной скоростью. И он должен четко уяснить три вещи:

1. КРЫМ - ЭТО РОССИЯ. Именно так! Крым сегодня - это Россия. И "ЛДНР" - это тоже Россия. И их надлежит вернуть Украине! ТЕРРИТОРИАЛЬНО! И довольно уже эксплуатировать тупые, безмозглые порошенковские тирады: "Крым - это Украина! Донецк - это Украина! Там живут наши люди!". Сколько еще можно обманывать самих себя? Крым и "ЛДНР" - это Украина? Так почему же президент Порошенко ни разу за пять лет не посетил ту самую "нашу Украину и наших людей"? Так отчего же там действуют законы РФ? И ходит российский рубль? И российские вооруженные силы охраняют границы? Там живут "наши люди"? Простите, но эти "наши люди" с гордостью носят в карманах паспорта граждан РФ и люто ненавидят все украинское. Крым - это Россия. И он вновь должен стать украинским - территориально. А касательно судеб "наших людей"... Велика Россия! Сибирь, Урал и Дальний Восток в радостью примут в свои объятия "российских патриотов".

2. НАРОД ЖАЖДЕТ ВЕНДЕТТЫ. Я общался с людьми из команды Зеленского. Они глубоко заблуждаются, наивно полагая, что украинцы больше всего на свете грезят понижением цен, повышением уровня жизни и скорейшим вступлением в ЕС. Нет, они прежде всего хотят отмщения! Пять лет кучка вороватых ублюдков, возомнивших себя цветом нации, насиловала целый народ. Воровала, унижала, калечила простых людей, умерщвляла в больницах их родителей, и убивала на фронте их детей. И вот теперь народ жаждет возмездия. Простые украинцы хотят видеть всю "украинскую экс-элиту" за решеткой, в полосатых робах и специфической стрижкой "под ноль". Я уверен: если новые пинкертоны на найдут веских аргументов против преступлений "шоколадной команды" и "посадок" не будет - Зеленский станет в один позорный ряд с Януковичем и Порошенко.

3. ПОРОШЕНКО ЖАЖДЕТ САТИСФАКЦИИ. Мнение о том, что Петр Алексеевич окончательно деклассирован и повержен - иллюзорно. Сегодня он напоминает загнанную в угол крысу, а потому еще весьма опасен. Опозоренный, оскорбленный и униженный, он все еще силен. Силен своими миллиардами, своими связями, своими соратниками, своими партийными холуями. И наверняка готовит для Зеленского "ответный ход". Учитывая мстительность его характера, гипертрофированную любовь к богатству и природную подлость, Порошенко может ударить весьма неожиданно, в любое мгновение. Он может прибегнуть, как я предполагаю, даже к исключительной мере... И Зеленский должен быть готовым к этому каждую секунду...

... Сегодня я на стороне Владимира Заленского, я полностью доверяю ему, но... Но две детали вызывают у меня некоторую тревогу. Первое: благосклонность нового президента к фигуре Арсена Авакова. И для меня, и для миллионов простых украинцев, министр МВД является воплощением абсолютного зла. И дальнейшее присутствие этой одиозной личности в коридорах власти не позволит украинскому обществу считать авгиевы конюшни полностью очищенными. Второе... А вот о втором я напишу позже и подробно...

Артур Балаев, писатель, лауреат Международной литературной премии "За мир и гуманизм".