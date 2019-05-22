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За президентства Зеленського Онищенко планує повернутись в Україну

Аня Мартинюк 22 травня 2019, 09:30
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За президентства Зеленського Онищенко планує повернутись в Україну

Олександр Онищенко нагадав про корупцію Петра Порошенка та необхідність покарати екс-президента. ЗА словами політика, для цього він готовий повернутися в Україну.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 22 травня, стало відомо, ощ біглий український депутат Олександр Онищенко може повернутися в Україну. Навіть більше, він готовий йти на вибори в Раду. Відповідна заява прозвучала в ефірі каналу « 112 Україна».

За попередніми даними, політик заявляв про свої ймовірні майбутні кроки судовим органам і НАБУ.

«Ну, я думаю, завтра буде перше засідання суду і на друге засідання я вже приїду. Думаю, там, десять днів - два тижні», - заявив він.

Підсумовуючи Онищенко нагадав, що має чимало доказів про корупцію Петра Порошенка. За словами політика, останнього можна звинуватити в державній зраді. Тому є сенс зробити все, аби екс-президент був покараний.
 

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