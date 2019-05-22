За президентства Зеленського Онищенко планує повернутись в Україну

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Олександр Онищенко нагадав про корупцію Петра Порошенка та необхідність покарати екс-президента. ЗА словами політика, для цього він готовий повернутися в Україну.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 22 травня, стало відомо, ощ біглий український депутат Олександр Онищенко може повернутися в Україну. Навіть більше, він готовий йти на вибори в Раду. Відповідна заява прозвучала в ефірі каналу « 112 Україна».
За попередніми даними, політик заявляв про свої ймовірні майбутні кроки судовим органам і НАБУ.
«Ну, я думаю, завтра буде перше засідання суду і на друге засідання я вже приїду. Думаю, там, десять днів - два тижні», - заявив він.
Підсумовуючи Онищенко нагадав, що має чимало доказів про корупцію Петра Порошенка. За словами політика, останнього можна звинуватити в державній зраді. Тому є сенс зробити все, аби екс-президент був покараний.
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