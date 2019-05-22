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США готові підтримати Україну у газовому питанні $2 млрд

Аня Мартинюк 22 травня 2019, 09:05
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США готові підтримати Україну у газовому питанні $2 млрд

Рік Перрі заявив, що цьогоріч зима для українців пройде безболісно. США готові цьому сприяти фіндопомогою.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 22 травня, стало відомо, що США можуть допомогти Україні пережити наступну зиму. За словами міністра енергетики США Ріка Перрі, «Нафтогаз» повинен набрати в підземні сховища газу на $2 млрд.  Тоді зима для українців пройде безболісно.

За словами американського міністра, США можуть надати допомогу на закупівлю газу у вигляді гарантій на євробонди. В результаті українська компанія зможе накопичити в підземних сховищах 20 млрд кубів газу. 

За попередніми даними, таким же чином планують погашати фінансову заборгованість і збільшувати видобуток газу. 

Підсумовуючи Перрі зазначив, що є різні способи фінансування закупівлі газу. Не виключено, що вони також будуть задіяні.

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