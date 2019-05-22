За президентства Зеленського Онищенко планує повернутись в Україну 09:30
США готові підтримати Україну у газовому питанні $2 млрд 09:05
Український бренд Lee Pfayfer знову прикрасив сторінки модного глянцю 08:30
Відпустити Гройсмана на відпочинок може лише ВРУ - Тимошенко 14:01
Перша леді України наробила шуму вбранням з інавгурації президента 13:31
США введуть санкції проти російського «Північного потоку-2» 12:22
Модель з плямистою шкірою відмовилась від бюстгальтера 11:49
Без корови, на велосипеді і з телефоном: Ляшко осоромився на Банковій (ВІДЕО) 10:37
В українських супермаркетах встановлять громадські туалети 09:32
Хитрощі при приготуванні найсмачніших налисників від кулінарів світу 08:08
У ЄС почнуть «полювання» на жителів «ЛДНР» з українськими біометричними паспортами 13:38
Вакарчук не братиме у партію «Голос» одіозних депутатів 12:01
Рік Перрі заявив, що цьогоріч зима для українців пройде безболісно. США готові цьому сприяти фіндопомогою.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 22 травня, стало відомо, що США можуть допомогти Україні пережити наступну зиму. За словами міністра енергетики США Ріка Перрі, «Нафтогаз» повинен набрати в підземні сховища газу на $2 млрд. Тоді зима для українців пройде безболісно.
За словами американського міністра, США можуть надати допомогу на закупівлю газу у вигляді гарантій на євробонди. В результаті українська компанія зможе накопичити в підземних сховищах 20 млрд кубів газу.
За попередніми даними, таким же чином планують погашати фінансову заборгованість і збільшувати видобуток газу.
Підсумовуючи Перрі зазначив, що є різні способи фінансування закупівлі газу. Не виключено, що вони також будуть задіяні.
09:30: За президентства Зеленського Онищенко планує повернутись в Україну
09:05: США готові підтримати Україну у газовому питанні $2 млрд
08:30: Український бренд Lee Pfayfer знову прикрасив сторінки модного глянцю
14:01: Відпустити Гройсмана на відпочинок може лише ВРУ - Тимошенко
13:31: Перша леді України наробила шуму вбранням з інавгурації президента
12:22: США введуть санкції проти російського «Північного потоку-2»
11:49: Модель з плямистою шкірою відмовилась від бюстгальтера
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.