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Український бренд Lee Pfayfer знову прикрасив сторінки модного глянцю

Аня Мартинюк 22 травня 2019, 08:30
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Український бренд Lee Pfayfer знову прикрасив сторінки модного глянцю

Відоме видання ELLE Spain обрало літній костюм українського бренду Lee Pfayfer в якості прикладу для іспанських красунь. Тепер останні знають, як вразити бездоганним виглядом.

Новину передає «Преса України».

Відомий український бренд одягу та аксесуарів Lee Pfayfer продовжує з'являтися у відомих модних журналах. Раніше одяг дизайнера Лідії Пфайфер високо оцінило видання The New York Times, а також Vogue PL, Savoir Flair, StyleCaster, South China, Vanity Fair IT та інші.

Тепер приклад елегантного і водночас легкого літнього наряду від Lee Pfayfer показало видання ELLE Spain. Так, модний глянець порекомендував іспанським красуням вдалий «лук» для літнього відпочинку – ніжний білий міді костюм під назвою «Bora Bora». Виконаний він з льону та вручну оздоблений вишивкою – рифовими коралами. 

Головне, ці чудові топ та спідниця мають горду позначку «Made in Ukraine». Lee Pfayfer рекомендує довершити образ острівної музи цікавим кошиком та парою сандалів.

До слова, українські дизайнери все частіше опиняються у центрі уваги. Музичні зірки неодноразово з'являються на публіці з аксесуарами та в одязі українських брендів. Раніше відома американська співачка Beyonce була помічена  з клатчем від українського бренду Blood&Honey. В результаті аксесуар став хітом 2016 року.

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