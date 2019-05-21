Відпустити Гройсмана на відпочинок може лише ВРУ - Тимошенко

Аня Мартинюк 21 травня 2019, 14:01

Юлія Тимошено попередила, що Володимир Гройсман просто так не покине посаду. За її словами, спочатку на це має дати добро ВРУ.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 21 травня, лідер «Батьківщини» Юлія Тимошенко відповіла на запитання від журналістів про відставку прем'єр-міністра Володимира Гройсмана та його заміну. За її словами, вона була здивована «юридичним негілізмом, який пролунав на зустрічі з президентом України».

«Було сказано, що Гройсман подав у відставку і президенту одна з фракцій запропонувала призначити указом виконуючого обов'язків. Дорогі друзі, це великий обман. Президент не має права своїм указом призначати прем'єр-міністра. А пан Гройсман може бути звільнений з посади лише ВРУ. І більше ніхто не має права його звільняти. Але, якщо ВРУ не звільнила прем'єр-міністра за його заявою, він зобов'язаний виконувати обов'язки прем'єр-міністра», - зазначила вона.

Тимошенко особливо наголосиле ніхто самовільно не може залишити посаду і кинути країну на призволяще.

«Я підозрюю, що для нового президента хочуть створити політичну кризу, яка буде тупиковою, яка не дасть йому по суті управляти урядом. Це політична гра. Якщо у ВРУ буде створена коаліція, тільки тоді вона може подати кандидатуру на посаду прем'єр-міністра, а президент може внести цю кандидатуру. ВРУ проголосує», - підкреслила політик.