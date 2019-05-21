Перша леді України наробила шуму вбранням з інавгурації президента

Аня Мартинюк 21 травня 2019, 13:31

Нарад Олени Зеленської на інавгурації президента досі активно обговорюють у Мережі. Першу леді України навіть порівняли з дружиною Дональда Трампа.

Новину передає «Преса України».

Дружина президента України Володимира Зеленського, Олена Зеленська, яка тепер офіційно є Першою леді країни, вразила своїм вбранням, яке вона обрала для інавгурації чоловіка.

Так, розмови про її розкішний вигляд затягнулись й до сьогодні. Інтернет-спільнота продовжує сипати в бік 41-річної Олени Зеленської компліменти.

«У нашій країні Найкрасивіша президентська пара. Обличчя країни - прекрасне майбутнє», - відзначили у коментарях.

«Оленко, Ви сама жіночна серед всіх колишніх і нинішніх Перших Леді Світу! бажаю Вам і Володимиру Олександровичу Зеленого світла на всіх перехрестях змін! Особисто я неймовірно рада, що в моїй багатостраждальній країні буде чесний і сумлінний Президент і така нереально славна Перша Леді!» - додали прихильники.

До слова, дехто з підписників Першої леді України відзначив, що вона нагадує Першу Леді США Меланію Трамп. Нагадаємо, Олена Зеленська з'явилася на церемонії інавгурації президента в сукні з шовково-вовняного крепу і жакеті з вишитими рукавами.

Відомо, що одяг для Олени Зеленської виготовили вручну 7 представників команди дизайнера Артема Климчука. Всього на створення наряду пішло 184 години.