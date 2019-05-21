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Вакарчук відмовився назвати політичних союзників

Аня Мартинюк 21 травня 2019, 13:03
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Вакарчук відмовився назвати політичних союзників

Святослав Вакарчук розповів, які ідеї проповідує його партія та чи є у чинних народних обранців шанс потрапити у його команду.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 21 травня, з'явилось свіже інтерв'ю з солістом гурту «Океан Ельзи» Святославом Вакарчуком. Співак розповів більше про свою політсилу «Голос», з якою боротиметься за місце у парламенті.

Відповідаючи на слова ведучого про те, що політична партія для існування має шукати союзників, Вакарчук Заявив, що «ми йдемо всерйоз і надовго». Тобто конкретної відповіді він не дав.

«Ми не з тих людей, які женуться за швидкими рішеннями. Так, ми хочемо отримати якомога більше голосів зараз. Але ми не збираємось сповідувати принцип, притаманний старій українській політиці. Все, що ми робитимемо, буде підпорядковане одному – ми хочемо мати бездоганну репутацію. Ми хочемо знати, що люди довіряють нам. Ми хочемо цю довіру виправдовувати у конкретних речах», - заявив він.

За словами Вакарчука, якщо система виборів залишиться старою, то в партії не буде жодного діючого депутата.

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