США введуть санкції проти російського «Північного потоку-2» 12:22
Модель з плямистою шкірою відмовилась від бюстгальтера 11:49
Без корови, на велосипеді і з телефоном: Ляшко осоромився на Банковій (ВІДЕО) 10:37
В українських супермаркетах встановлять громадські туалети 09:32
У ЄС почнуть «полювання» на жителів «ЛДНР» з українськими біометричними паспортами 13:38
Вакарчук не братиме у партію «Голос» одіозних депутатів 12:01
Інавгурація Зеленського: В бік Супрун полетіли ганебні вигуки 10:16
У Китаї півтисячі дронів влаштували неймовірне шоу (ВІДЕО) 09:10
Портнов може вздрючити Порошенко й Ко більше, ніж команда Зе – журналіст 08:40
Рік Перрі заявив, що у США підготували проти «Північного потоку-2» санкції. За його словами, будівництво газопроводу не подобається Штатам.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 21 травня, стало відомо, що Вашингтон дасть добро на на введення санкцій проти газопроводу «Північний потік-2», який будує Росія. Свій коментар з цього приводу залишив американський міністр енергетики Рік Перрі.
Останній, перебуваючи у Києві, заявив, що Штати уже підготували відповідний законопроект, який передбачає відповідні обмежувальні заходи. Він особливо наголосив, що будівництвом газопроводу, так само як і будівництво «Турецького потоку», не подобається Вашингтону.
Як відомо, російські газопроводи залишать Україну без транзиту газу. В результаті остання втратить притік чималих сум до держбюджету.
Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявляв, що сподівається на допомогу у США у вирішенні певних питань. Зокрема, війни на Донбасі та питання анексії Криму.
12:22: США введуть санкції проти російського «Північного потоку-2»
11:49: Модель з плямистою шкірою відмовилась від бюстгальтера
11:14: Супрун полетіла в США без суду і слідства – журналіст
10:37: Без корови, на велосипеді і з телефоном: Ляшко осоромився на Банковій (ВІДЕО)
09:32: В українських супермаркетах встановлять громадські туалети
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.