США введуть санкції проти російського «Північного потоку-2»

Аня Мартинюк 21 травня 2019, 12:22

Рік Перрі заявив, що у США підготували проти «Північного потоку-2» санкції. За його словами, будівництво газопроводу не подобається Штатам.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 21 травня, стало відомо, що Вашингтон дасть добро на на введення санкцій проти газопроводу «Північний потік-2», який будує Росія. Свій коментар з цього приводу залишив американський міністр енергетики Рік Перрі.

Останній, перебуваючи у Києві, заявив, що Штати уже підготували відповідний законопроект, який передбачає відповідні обмежувальні заходи. Він особливо наголосив, що будівництвом газопроводу, так само як і будівництво «Турецького потоку», не подобається Вашингтону.

Як відомо, російські газопроводи залишать Україну без транзиту газу. В результаті остання втратить притік чималих сум до держбюджету.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявляв, що сподівається на допомогу у США у вирішенні певних питань. Зокрема, війни на Донбасі та питання анексії Криму.