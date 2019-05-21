Модель з плямистою шкірою відмовилась від бюстгальтера

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Вінні Харлоу шокувала надзвичайно легким образом. Так, 24-річна модель вирішила не надягати багато одягу на себе і не прогадала.
Новину передає «Преса України».
Відома зірка подіуму Вінні Харлоу показала свій тонований прес у бежевому наряді. Також 24-річна знаменитість показала груди, відмовившись від бюстгальтера. Королева подіуму прикрила їх тоненьким білим топом.
Нещодавно модель насолоджувалася відпочинком у Майамі. Після цього вона направилась у Ніццу на 72-й щорічний Каннський кінофестиваль.
Окрім звабливого топу Харлоу була одягнена в бежеві легкі штани, а доповнила образ світла накидка. Знаменита своєю плямистою шкірою модель прикрала очі сонцезахисними окулярами. Взуття вона обрала досить зручне – пару бежевих черевиків на невисокому каблуку.
«Шикарне тіло, шикарне вбрання. Вона така яскрава, така особлива. Впевнена у собі жінка, яка зробила кар'єру попри, як здавалося, недуг», - відзначили папараці.
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