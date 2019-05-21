Супрун полетіла в США без суду і слідства – журналіст

Аня Мартинюк 21 травня 2019, 11:14

Олександр Дубінський звернув увагу на те, що медреформаторка Супрун втекла в США. За його словами, її треба було негайно затримати за страшні злочини проти українців.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 21 травня, журналіст Олександр Дубінський прокоментував від’їзд виконувачки обов’язків міністра охорони здоров’я Уляни Супрун в США. У своєму блозі він зазначив, що американка попрямувала додому одразу після інавгурації Володимира Зеленського.

Так, він зауважив, що Супрун летіла рейсом Київ-Франфурт. З Франкфурту, як відомо, можна здійснити авіаперельот у багато країн. Перш за все у США.

«Дуже шкода, що країна втрачає таких реформаторів буз суду та слідства. Все те, що зробила Супрун у медицині – це справжній злочин. Це навіть не кража, не афера, це навіть не бізнес на крові. Це тупо вкрадене життя українців», - наголосив журналіст.

Для прикладу він зазначив, що отримати медпослуги у селах просто неможливо. Підсумовуючи Дубінський зазначив, що Супрун мала б стати першою громадянкою США, яка була затримана та засуджена на території України.

Тим часом він закликав взятись за заступника Супрун Олександра Лінчевського, який теж має не зовсім світлу репутацію.