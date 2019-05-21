Без корови, на велосипеді і з телефоном: Ляшко осоромився на Банковій (ВІДЕО) 10:37
В українських супермаркетах встановлять громадські туалети 09:32
У ЄС почнуть «полювання» на жителів «ЛДНР» з українськими біометричними паспортами 13:38
Вакарчук не братиме у партію «Голос» одіозних депутатів 12:01
Інавгурація Зеленського: В бік Супрун полетіли ганебні вигуки 10:16
У Китаї півтисячі дронів влаштували неймовірне шоу (ВІДЕО) 09:10
Портнов може вздрючити Порошенко й Ко більше, ніж команда Зе – журналіст 08:40
Клининговая компания Уборка 24 - доверьте уборку профессионалам и наслаждайтесь чистотой вокруг. 06:37
Олег Ляшко вирішив в черговий раз привернути до себе увагу. Політик примчав на зустріч з керівництвом ВРУ та лідерами депутатських фракцій і груп на велосипеді. Однак його не захотіли пускати, оскільки він відмовився здати телефон.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 21 травня, депутат Олег Ляшко прибув на Банкову на велосипеді. Так, лідер «Радикальної партії» вирішив потролити новоспеченого президента Володимира Зеленського. Нагадаємо, політик на велосипеді асоціюється з персонажем серіалу «Слуга народу», в якому Володимир Зеленський грав головну роль.
Як відомо, сьогодні Володимир Зеленський проведе зустріч з керівництвом ВРУ та лідерами депутатських фракцій і груп.
Тим не менше Олега Ляшка на дійство не пустили з мобільним телефоном. Про це він повідомив на своїй сторінці у соцмережі, додавши відповідне відео. В результаті інтернет-спільнота поцікавилась, чому він так завзято не знімав відео при правлінні Петра Порошенка.
До слова, після закінчення зустрічі на площі перед Адміністрацією президента відбудеться брифінг для представників ЗМІ, на якій й представлять всі деталі.
10:37: Без корови, на велосипеді і з телефоном: Ляшко осоромився на Банковій (ВІДЕО)
09:32: В українських супермаркетах встановлять громадські туалети
13:38: У ЄС почнуть «полювання» на жителів «ЛДНР» з українськими біометричними паспортами
12:01: Вакарчук не братиме у партію «Голос» одіозних депутатів
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.