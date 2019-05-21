Без корови, на велосипеді і з телефоном: Ляшко осоромився на Банковій (ВІДЕО)

Аня Мартинюк 21 травня 2019, 10:37

Олег Ляшко вирішив в черговий раз привернути до себе увагу. Політик примчав на зустріч з керівництвом ВРУ та лідерами депутатських фракцій і груп на велосипеді. Однак його не захотіли пускати, оскільки він відмовився здати телефон.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 21 травня, депутат Олег Ляшко прибув на Банкову на велосипеді. Так, лідер «Радикальної партії» вирішив потролити новоспеченого президента Володимира Зеленського. Нагадаємо, політик на велосипеді асоціюється з персонажем серіалу «Слуга народу», в якому Володимир Зеленський грав головну роль.

Як відомо, сьогодні Володимир Зеленський проведе зустріч з керівництвом ВРУ та лідерами депутатських фракцій і груп.

Тим не менше Олега Ляшка на дійство не пустили з мобільним телефоном. Про це він повідомив на своїй сторінці у соцмережі, додавши відповідне відео. В результаті інтернет-спільнота поцікавилась, чому він так завзято не знімав відео при правлінні Петра Порошенка.

До слова, після закінчення зустрічі на площі перед Адміністрацією президента відбудеться брифінг для представників ЗМІ, на якій й представлять всі деталі.