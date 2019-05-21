У ЄС чекають розпуску Ради – ЗМІ

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У ЄС очікують наступних кроків у питанні розпуску Ради. Як відомо, у Брюсселі підтримують Україну й готові з нею співпрацювати.
Новину передає «Преса України».
За даними видання «Європейська правда», у Брюсселі відреагували на слова президента України Володимира Зеленського про розпуск Ради. Як зазначається, у ЄС сподіваються, що цей процес відбудеться відповідно до українського закону.
«Президент Зеленський під час свого виступу на інавгурації закликав до розпуску Ради. Для офіційного оформлення цього рішення необхідні подальші кроки», - зазначили в представництві ЄС.
Також у повідомленні зазначено, що ЄС готовий співпрацювати з Україною щодо реалізації Угоди про асоціацію. Як повідомлялось раніше, вчора, 20 травня, відбулась інавгурація Володимира Зеленського. У своїй промові він зазначив, що розпускає Раду 8 скликання.
За попередніми даними, дострокові парламентські вибори можуть відбутися 14 або 21 липня.
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