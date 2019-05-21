В українських супермаркетах встановлять громадські туалети

Аня Мартинюк 21 травня 2019, 09:32

Цього літа великі супермаркети будуть змушенні підлаштуватись під зміни. Так, згідно нормам, такі заклади повинні будуть мати громадські туалети.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 21 травня, стало відомо, що з 1 серпня поточного року наявність громадських туалітів у великих супермаркетах України буде обов’язковою. Про це заявив заступник міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Лев Парцхаладзе. Відповідне повідомлення він залишив на своїй сторінці у соцмережі.

За його словами, відповідна норма міститься в нових змінах до Державних будівельних «Підприємства торгівлі». Так, супермаркети, які мають площу 2500 кв. м і вище, повинні будуть встановити туалети для відвідувачів.

«1 санітарний прилад на 600 кв. м торгової площі, але не менше 4-х санітарних приладів на об'єкт», - додав він.

Підсумовуючи Парцхаладзе зазначив, що згідно норм також повинна бути універсальна кабінка для людей з інвалідністю.