Без корови, на велосипеді і з телефоном: Ляшко осоромився на Банковій (ВІДЕО) 10:37
В українських супермаркетах встановлять громадські туалети 09:32
У ЄС почнуть «полювання» на жителів «ЛДНР» з українськими біометричними паспортами 13:38
Вакарчук не братиме у партію «Голос» одіозних депутатів 12:01
Інавгурація Зеленського: В бік Супрун полетіли ганебні вигуки 10:16
У Китаї півтисячі дронів влаштували неймовірне шоу (ВІДЕО) 09:10
Портнов може вздрючити Порошенко й Ко більше, ніж команда Зе – журналіст 08:40
Клининговая компания Уборка 24 - доверьте уборку профессионалам и наслаждайтесь чистотой вокруг. 06:37
Цього літа великі супермаркети будуть змушенні підлаштуватись під зміни. Так, згідно нормам, такі заклади повинні будуть мати громадські туалети.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 21 травня, стало відомо, що з 1 серпня поточного року наявність громадських туалітів у великих супермаркетах України буде обов’язковою. Про це заявив заступник міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Лев Парцхаладзе. Відповідне повідомлення він залишив на своїй сторінці у соцмережі.
За його словами, відповідна норма міститься в нових змінах до Державних будівельних «Підприємства торгівлі». Так, супермаркети, які мають площу 2500 кв. м і вище, повинні будуть встановити туалети для відвідувачів.
«1 санітарний прилад на 600 кв. м торгової площі, але не менше 4-х санітарних приладів на об'єкт», - додав він.
Підсумовуючи Парцхаладзе зазначив, що згідно норм також повинна бути універсальна кабінка для людей з інвалідністю.
10:37: Без корови, на велосипеді і з телефоном: Ляшко осоромився на Банковій (ВІДЕО)
09:32: В українських супермаркетах встановлять громадські туалети
13:38: У ЄС почнуть «полювання» на жителів «ЛДНР» з українськими біометричними паспортами
12:01: Вакарчук не братиме у партію «Голос» одіозних депутатів
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.