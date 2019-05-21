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В українських супермаркетах встановлять громадські туалети

Аня Мартинюк 21 травня 2019, 09:32
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В українських супермаркетах встановлять громадські туалети

Цього літа великі супермаркети будуть змушенні підлаштуватись під зміни. Так, згідно нормам, такі заклади повинні будуть мати громадські туалети.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 21 травня, стало відомо, що з 1 серпня поточного року наявність громадських туалітів у великих супермаркетах України буде обов’язковою. Про це заявив заступник міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Лев Парцхаладзе. Відповідне повідомлення він залишив на своїй сторінці у соцмережі.

За його словами, відповідна норма міститься в нових змінах до Державних будівельних «Підприємства торгівлі». Так, супермаркети, які мають площу 2500 кв. м і вище, повинні будуть встановити туалети для відвідувачів.

«1 санітарний прилад на 600 кв. м торгової площі, але не менше 4-х санітарних приладів на об'єкт», - додав він.

Підсумовуючи Парцхаладзе зазначив, що згідно норм також повинна бути універсальна кабінка для людей з інвалідністю.

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