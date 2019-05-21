Хитрощі при приготуванні найсмачніших налисників від кулінарів світу

Аня Мартинюк 21 травня 2019, 08:08

Є в Україні такий добрий звичай готувати налисники. Страву полюбляють як діти, так і дорослі. Зазвичай її готують на Масляну, однак порадувати себе налисниками можна й в будь-яке інше свято. Зазвичай їх подають гостям до столу в кінці застілля. Чим так особливі налисники, які начинки можна обрати для налисників та, головне, як готувати цю страву, щоб вона обов’язково вийшла – детальніше у цій статті.

Кращі рецепти налисників

Звісно, кожна українська господиня має у своїй кулінарній книзі свій особливий рецепт налисників, переданий від бабусі чи мами. Зазвичай рецепти сильно не відрізняються. Традиційний спосіб приготувати налисники передбачає змішання 1 літра молока, 4 яєць, 80 г цукру, 8 столових ложок борошна. Присолюємо. Далі смажимо млинці на сковорідці, перед тим змастивши її олією та невеликою кількістю масла, або ж просто масло, або ж просто протріть сковорідку шматочком сала. Для класичного рецепта використовуємо 1 кг сиру, який розтираємо з 170 г цукру. Додаємо 2 жовтки та 100 г родзинок або без них. Деякі господині додають ванільний цукор.

Формуємо млинці з начинкою у вигляді трубочок або конвертиків і, змастивши маслом, ставимо в духовку на годину при 80C. Так вони зарум'яняться і дадуть вам дивовижний аромат.

Хочете здивувати близьких? Приготуйте налисники з різними начинками. Нижче наводимо найсмачніші начинки для налисників.

З м’ясом на вірменський мотив. Пропускаємо 1 кг яловичини та 3 цибулини через м'ясорубку, солимо і перчимо до смаку, обсмажуємо на вершковому маслі. Звертаємо млинці з фаршем і підрум'янюємо в тій же сковороді.

на вірменський мотив. Пропускаємо 1 кг яловичини та 3 цибулини через м'ясорубку, солимо і перчимо до смаку, обсмажуємо на вершковому маслі. Звертаємо млинці з фаршем і підрум'янюємо в тій же сковороді. З яблуками на французький мотив. Карамелізуємо в вершковому маслі 4 яблука кубиками, додавши 60 мл коньяку, 100 г цукру і 1⁄2 чайної ложки кориці.

на французький мотив. Карамелізуємо в вершковому маслі 4 яблука кубиками, додавши 60 мл коньяку, 100 г цукру і 1⁄2 чайної ложки кориці. З куркою на грецький мотив. Подрібнюємо 150 г вареного курячого філе, 1⁄2 пучка зеленої цибулі й змішуємо все з 300 г фети.

Тонкощі приготування налисників

Як зробити налисники, щоб вони порадували гостів? Дуже просто. Треба дотримуватись певних рекомендацій. Якщо начинку до налисників зробити не дуже важко, то самі млинці не завжди виходять. Існує багато способі приготувати ідеальні тонкі млинці. Один з них наводимо нижче.

Для приготування млинців найчастіше використовується пшеничне борошно, при цьому чим вище її сорт, тим краще виходять млинці. 2 стакани кип’ятку змішуємо з 2 стаканами холодного молока. Додаємо 2 яйця, дрібку солі, 2 столових ложки цукру. Збиваємо. Змішуємо 2 стакани муки з 1⁄4 чайних ложки розпушувача, додаємо все у попередню масу. Вкінці плюс 5 столових ложок рафінованої олії. Жаримо на вогні більше середнього.

