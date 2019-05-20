У червні українці матимуть 18 робочих днів

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Працюючим українцям пощастило. У перший місяць літа їм доведеться працювати всього вісімнадцять днів.
Новину передає «Преса України».
У червні українцям випала можливість добре відпочити. Так, робочих днів буде всього 18, а вихідних цілих 12. Причина - Трійця й День Конституції додадуть два вихідних дні. Це передбачено статтею 73 Кодексу законів про працю, якою встановлено святкові та неробочі дні.
16 червня, у неділю, в Україні відзначають Трійцю. Тому додатковий вихідний передбачено 17 червня.
28 червня, у вівторок, святкують День Конституції. Таким чином два дводенні уїк-енди перетворяться на триденні, 15-17 червня і 28-30 червня. Як повідомлялось раніше, 8 травня Кабмін ухвалив щорічне святкування Дня батька. Воно припадатиме на третю неділю червня. Тобто цьогоріч воно припаде на шістнадцяте червня.
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