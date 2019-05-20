У ЄС почнуть «полювання» на жителів «ЛДНР» з українськими біометричними паспортами

Аня Мартинюк 20 травня 2019, 13:38

За даними ЗМІ, європейцям не подобається те, що жителі Донбасу, які підтримують політику Путіна, користуються безвізом. Очікується, що бажаючих всидіти на двох стільцях позбавлять можливості «випити фантастичну каву у Братиславі чи відвідати Віденську оперу».

Новину передає «Преса України».

За даними російських ЗМІ, які посилаються на кореспондента радіо «Вільна Європа» Рікарда Джозвяка, у Європі збираються взятись за жителів зон кризової ситуації Донбасу, які виступають за «рускій мір» і при цьому, користуються безвізом, який отримала Україна.

«В'їзд до Європи - тільки через Україну. Захід задумав заборонити жителям Донбасу за російськими паспортами відвідувати країни ЄС. Європейські чиновники намагаються з'ясувати, чи можливо заборонити в'їзд до країн ЄС тим, хто отримав російські паспорти, жителям Донбасу», - зазначив він на своїй сторінці у соцмережі.

Тим не менше конкретних посилань на джерела він не надав. Лише зазначив, що з такою ідеєю виступили 7 послів з країн-членів ЄС. Як повідомлялось раніше, жителі Криму, які прибули на півострів після анексії, обурились, що деякі корінні кримчани користуються українським безвізом.