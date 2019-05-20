Скарлетт Йоханссон втретє заручилась

Аня Мартинюк 20 травня 2019, 13:04

Відома голлівудська зірка Скарлетт Йоханссон втретє вийде заміж. Її обранцем став письменник Колін Джост.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 20 травня, стало відомо, що голлівудська красуня Скарлетт Йоханссон та ї новий коханий Колін Джост заручилися. Про це повідомили іноземні ЗМІ. Видання Washington Post відзначило, що пара прозустрічалась два роки.

34-річна актриса і 36-річний письменник «Night Night Live» ще не оголосили дату одруження. Про те, що пара заручилась повідомив агент Йоханссона Марсель Парізо.

Варто зазначити, що Скарлет Йохансон втретє вийде заміж. Першим її обранцем був Ромен Доріак, з яким вона перебувала в шлюбі з 2014 до 2017 року. У екс-пари є дочка Роуз. Друге кохання зірки - Райан Рейнольдс. З ним вона перебувала в шлюбі з 2008 р до 2011 року.