Синоптик попередила про дощі та грози в Україні

Аня Мартинюк 20 травня 2019, 12:34

Наталія Діденко розповіла про синоптичні зміни в Україні. За її словами, опади у вигляді дощу ще будуть «радувати» українців. Однак, не у всіх областях.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 20 травня, синоптик Наталія Діденко розповіла, якою буде синоптична картина в Україні 21 травня. На своїй сторінці у соцмережі вона зазначила, що циклон Axel передасть атмосферні фронти.

«А ті, у свою чергу, закинуть нам чергові дощі, грози та навіть похолодання. Дощі з грозами найбільш ймовірні знову на Заході України, а також на Вінниччині, Житомирщині, Київщині, Чернігівщині, у Кропивницькому та районах, на Черкащині та Одещині, ввечері місцями в Криму. На решті території - без опадів», - написала вона.

Наталія Діденко попередила, що у західних областях та на Півночі стовпчики термометрів покажуть невелике зниження. На Заході до +15+22 градусів, на Півночі до +19+23 градусів. На Півдні та Сході температура повітря прогріється до +25+30 градусів.

«Вітер південно-східний, 5-12 м/с, можливі пориви до сильного, особливо при грозах. Будьте уважними. У Києві у вівторок температура повітря знизиться до +22, +23 градусів, вітер буде поривчастим. Є ймовірність дощу з грозою», - зауважила синоптик.