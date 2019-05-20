Вакарчук не братиме у партію «Голос» одіозних депутатів

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Святослав Вакарчук заявив, що в його команду не потраплять депутати нинішнього скликання. Він розповів, куди останнім варто піти.
Новину передає «Преса України».
Лідер гурту «Океан Ельзи» та з недавніх пір зацікавлена у політиці особистість Святослав Вакарчук розповів більше про свою партію «Голос». Як відомо, з нею він піде на парламентські вибори.
За словами Вакарчука, у його команді не буде «старих» облич. Тобто нардепи нинішнього скликання на потраплять у його команду. Відповідну заяву він зробив в ефірі каналу ТСН.
«Якщо буде стара система виборів то ми не очікуємо від цієї системи справжніх змін і ми будемо робити їх самі. Тому наш список повинен повністю складатися з людей, серед яких не буде діючих народних депутатів. Це моя думка і я буду пропонувати це партії», - розповів він.
Тим не менше він наголосив, що серед чинних депутатів є непогані. Однак їм варто спробувати свої сили на мажоритарних округах. Як повідомлялось раніше, Святослав Вакарчук запевняв, що його політсилу не спонсорують олігархи.
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