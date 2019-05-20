Політолог назвав «еліту 25%» раковими клітинами

Аня Мартинюк 20 травня 2019, 11:27

Олександр Кочетков дав пораду Володимиру Зеленському. За його словами, у програмі президента має бути розслідування діяльності «порохолюбів».

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 20 травня, політолог Олександр Кочетков порадив новоспеченому президенту України Володимиру Зеленському ініціювати розслідування діяльності платних порохолюбів. За його словами, це має увійти в обов'язкову програму українського лідера.

«Всіх цих «елітних експертів», які надуваються на 25%. Тому що вони все прекрасно розуміють про Порошенко, але переконані, що якщо прикритися патріотичною риторикою, то можна брехати, красти, використовувати своє становище. Якщо не розкрити їх тіньові схеми заробітку, то з такими життєвими установками вони на будь-якому місці будуть знищувати паростки цивілізованої України. Вони - ракові клітини нашого суспільного організму», - зазначив він на своїй сторінці у соцмережі.

Як повідомлялось раніше, Олександр Кочетков зазначав, що прихильники Петра Порошенка – це політики, які хочуть залишитись при владі. За його словами, також в Україні є люди, які не здатні розгледіти за патріотичною балаканиною тривіальне прагнення Порошенка головувати безконтрольно.