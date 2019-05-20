Я розпускаю Раду 8 скликання – Зеленський

Аня Мартинюк 20 травня 2019, 10:55

Володимир Зеленський офіційно став президентом України. У своїй промові у ВРУ він зробив ряд важливих заяв. Зокрема, буде звільнено голів СБУ та ГПУ. Також президент підтвердив, що розпускає Раду.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 20 травня, відбулась інавгурація Володимира Зеленського. Останній виступив з гучною промовою. Зокрема, закликав не вішати портрет президента і не робити з нього ікону. Натомість Зеленський порадив людям вішати портрети своїх дітей і «дивитися їм в очі кожен раз перед важливим рішенням».

Крім того, президент Володимир Зеленський заявив, що готовий на переговори з Росії щодо завершення війни на Донбасі. В кінці промови Володимир Зеленський порадив чиновникам, які не знають, як покращити життя людей, написати заяву на звільнення та дати дорогу людям, які знають як це зробити.

Підсумовуючи він вимагав відставки голови СБУ, ГПУ та інших, а також вимагає прийняття важливих законів. Зеленський також заявив, що розпускає ВРУ.

«Я розпускаю Раду 8 скликання», - заявив він.