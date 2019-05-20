Інавгурація Зеленського: В бік Супрун полетіли ганебні вигуки

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На інавгурацію Володимира Зеленського прибуло чимало політиків та світових лідерів. Неочікувано на дійство прибула й Уляна Супрун. Останню зустріли далеко не тепло.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 20 травня, політик Олександр Онищенко зазначив, що на інавгурацію Володимира Зеленського прибув голова МВС Арсен Аваков в компанії виконувачки обов’язків міністра охорони здоров'я Уляни Супрун.
«Коли вони проходили через натовп глядачів, ті почали скандувати «Супрун ганьба, Супрун ганьба». На даний момент на площі перед Радою вже близько 2 тисяч глядачів», - зазначив Онищенко.
Нагадаємо, сьогодні у ВРУ проходить інавгурація Володимира Зеленського. Церемонія стартувала о 10:00. За даними журналістів, Аваков та Супрун прибули до парламенту через площу Конституції о 9:33.
За попередніми даними, в сторону Супрун дійсно пролунали слова «Супрун-ганьба», а в сторону Зеленського «Не підвели».
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