Інавгурація Зеленського: В бік Супрун полетіли ганебні вигуки

Аня Мартинюк 20 травня 2019, 10:16

На інавгурацію Володимира Зеленського прибуло чимало політиків та світових лідерів. Неочікувано на дійство прибула й Уляна Супрун. Останню зустріли далеко не тепло.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 20 травня, політик Олександр Онищенко зазначив, що на інавгурацію Володимира Зеленського прибув голова МВС Арсен Аваков в компанії виконувачки обов’язків міністра охорони здоров'я Уляни Супрун.

«Коли вони проходили через натовп глядачів, ті почали скандувати «Супрун ганьба, Супрун ганьба». На даний момент на площі перед Радою вже близько 2 тисяч глядачів», - зазначив Онищенко.

Нагадаємо, сьогодні у ВРУ проходить інавгурація Володимира Зеленського. Церемонія стартувала о 10:00. За даними журналістів, Аваков та Супрун прибули до парламенту через площу Конституції о 9:33.

За попередніми даними, в сторону Супрун дійсно пролунали слова «Супрун-ганьба», а в сторону Зеленського «Не підвели».