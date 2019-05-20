Переможця «Євробачення» можуть дискваліфікувати

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Дункан Лоуренс, який переміг у конкурсі «Євробачення», опинився у центрі скандалу. Так, він порушив правила шоу, за що може бути покараний.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 20 травня, стало відомо, що підсумки співочого конкурсу «Євробачення» можуть скасувати. Причина - скандал з переможцем з Нідерландів Дунканом Лоуренсом. Останній, як було встановлено, випустив свою пісню задовго до конкурсу.
Тобто виконавець порушив правила конкурсу. За даними ЗМІ, його пісня «Arcade» була оприлюднена на каналі YouTube в 2017 році. Співак виконував її в рамках проекту The Student Late Show.
Нагадаємо, правила «Євробачення» передбачають, що усі пісні, які будуть представлені на шоу, повинні бути випущені не раніше 1 вересня року.
Зазначимо також, фінал конкурсу «Євробачення» пройшов у Тель-Авіві 18 травня. Учасник від Нідерландів набрав 492 бали.
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