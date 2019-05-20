У Китаї півтисячі дронів влаштували неймовірне шоу (ВІДЕО)

Аня Мартинюк 20 травня 2019, 09:10

У Тяньцзіні 500 дронів піднялись у нічне небо та виконали цікавий перфоманс. Неймовірне шоу зафіксували на камеру.

Новину передає «Преса України».

У Тяньцзіні відбулось приголомшливе шоу дронів. 500 безпілотних літальних апаратів синхронно піднялись у небо ввечері 15 травня. Після цього, підсвічуючись, вони влаштували незабутнє шоу.

Варто зазначити, що для виконання складних фігур з участю дронів було залучено штучний інтелект. Приголомшливе дійство було приурочено з нагоди старту чотириденного Всесвітнього конгресу з розвідки.

Так, у Тяньцзінь, Китай, прибуло 1400 дослідників з штучного інтелекту, лідери технічної індустрії та політики з більш ніж 40 країн і регіонів для обговорення майбутнього штучного інтелекту.