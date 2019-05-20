Українська  
Реєстрація Вхід  
RSS
App Store Google Play
kloomba.com
Більше інформації
Реклама
Актуально

У Китаї півтисячі дронів влаштували неймовірне шоу (ВІДЕО)

Аня Мартинюк 20 травня 2019, 09:10
Версія для друку
У Китаї півтисячі дронів влаштували неймовірне шоу (ВІДЕО)

У Тяньцзіні 500 дронів піднялись у нічне небо та виконали цікавий перфоманс. Неймовірне шоу зафіксували на камеру.

Новину передає «Преса України».

У Тяньцзіні відбулось приголомшливе шоу дронів. 500 безпілотних літальних апаратів  синхронно піднялись у небо ввечері 15 травня. Після цього, підсвічуючись, вони влаштували незабутнє шоу.

Варто зазначити, що для виконання складних фігур з участю дронів було залучено штучний інтелект. Приголомшливе дійство було приурочено з нагоди старту чотириденного Всесвітнього конгресу з розвідки.

Так, у Тяньцзінь, Китай, прибуло 1400 дослідників з штучного інтелекту, лідери технічної індустрії та політики з більш ніж 40 країн і регіонів для обговорення майбутнього штучного інтелекту.

До слова, у минулому році компанія Xiaomi за допомогою штучного інтелекту створила унікальну ялинку з понад тисячі смартфонів Mi Play. Всі вони увімкнулись одночасно та виконали цікавий перфоманс, завдяки чому було встановлено новий світовий рекорд.

Читайте також:

﻿
Останні новини
Більше інформації
Коментарі 0

Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.

Вибір редакції