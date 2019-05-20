Портнов може вздрючити Порошенко й Ко більше, ніж команда Зе – журналіст

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Відомий український журналіст розповів, що означає повернення Андрія Портнова в Україну. За його словами, він покладає великі надії на юриста, який візьметься за банду Порошенка.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 20 травня, журналіст Олександр Дубінський прокоментував повернення в України юриста Андрія Портнова. У своєму блозі він зазначив, що мова йде про того самого Портнова, «одна згадка про якого викликала у багатьох людей бурхливу реакцію».
За словами Дубінського, Портнов буде усіх «дрюкати». Він також наголосив, що очікує від юриста більших дій щодо корумпованих чиновників, ніж від команди Володимира Зеленського.
Нагадаємо, екс-соратник біглого президента Вікторі Януковича повернувся в Україну, щоб «будувати та відновлювати».
«Друзі, більше п'яти років я не був у своїй країні. І сьогодні хочу дати впевнений сигнал тисячам людей, які залишили Україну, - пора повертатися», - зазначив він.
До слова, у першому інтерв’ю Андрій Портнов заявив, що після інавгурації Зеленського подаватиме заяви про злочини Петра Порошенка та Ко. Так, «юридичний привіт» Портнов передасть також одіозним Борису Філатову, Сергію Пашинському, Максиму Бурбаку та іншим.
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