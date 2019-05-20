Портнов може вздрючити Порошенко й Ко більше, ніж команда Зе – журналіст

Аня Мартинюк 20 травня 2019, 08:40

Відомий український журналіст розповів, що означає повернення Андрія Портнова в Україну. За його словами, він покладає великі надії на юриста, який візьметься за банду Порошенка.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 20 травня, журналіст Олександр Дубінський прокоментував повернення в України юриста Андрія Портнова. У своєму блозі він зазначив, що мова йде про того самого Портнова, «одна згадка про якого викликала у багатьох людей бурхливу реакцію».

За словами Дубінського, Портнов буде усіх «дрюкати». Він також наголосив, що очікує від юриста більших дій щодо корумпованих чиновників, ніж від команди Володимира Зеленського.

Нагадаємо, екс-соратник біглого президента Вікторі Януковича повернувся в Україну, щоб «будувати та відновлювати».

«Друзі, більше п'яти років я не був у своїй країні. І сьогодні хочу дати впевнений сигнал тисячам людей, які залишили Україну, - пора повертатися», - зазначив він.