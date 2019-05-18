З початку року українців поменшало на 74 тисячі осіб

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У Держстаті нагадали, що в Україні смертність переважає народжуваність. Також встановлено, що всього за перші три місяці року українців поменшало на майже 74 тисячі осіб.
Новину передає «Преса України».
У Державній службі статистики України повідомили, що з січня по березень 2019 року чисельність населення України зменшилася на 73,7 тис. осіб. У відомстві зазначили, що в країні досі спостерігається перевищення кількості померлих над кількістю народжених.
Так, на сто померлих приходиться 48 новонароджених.
«Станом на 1 квітня 2019 року в Україні налічується 42079,5 тис. чоловік», - зазначили у відомстві.
До слова, такі статистичні дані були отримані без урахування зон кризової ситуації Донбасу та півострова Крим. Раніше експети попереджали, що українці масово тікають з країни у зв’язку з критичною економічною та політичною ситуацією.
«Українцям набридло, що їх обкрадають безсовісні олігархи. Вони готові трудитись на благо інших країн», - зазначали експерти.
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