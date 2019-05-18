Зеленський вселив надію на повернення Криму

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Володимир Зеленський згадав про річницю початку депортації кримських татар. З цієї нагоди він заявив, що вірить у повернення півострова.
Новину передає «Преса України».
Новоспечений український президент Володимир Зеленський, інавгурація якого пройде 20 травня, зробив важливу заяву щодо Криму. За його словами Україна може повернути півострів. Про такий оптимістичний сценарій він написав на своїй сторінці у соцмережі.
«Я вірю, що ми звільнимо батьківщину кримських татар від окупації. І яким би довгим не був шлях до повернення Криму, ми пройдемо його разом з киримли (кримські татари. ред.)», - написав він.
Відповідне повідомлення з’явилось, оскільки сьогодні, 18 травня, 75-та річниця початку депортації кримських татар.
«Цей день нагадує нам, що можна знищити людей, але дух цілого народу – ніколи», - додав Зеленський.
Як повідомлялось раніше, нещодавня опитування серед українців показало, що більшість українців довіряють Зеленському питання врегулювання миру в Україні та підтримують переговори Зеленського з РФ та навіть «ЛДНР».
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