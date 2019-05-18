Мальдіви не тільки для Порошенка: Турецька авіакомпанія порадувала українців доступними квитками

Аня Мартинюк 18 травня 2019, 12:51

Українським мандрівникам відкрили доступ до дешевих авіаквитків у популярні куточки світу. Суперціни запропонувала турецька авіакомпанія.

Новину передає «Преса України».

Відомий турецький авіаперевізник Turkish Airlines повідомив про старт продажу квитків економ-класу на понад сто напрямків. А саме зі столиці України, міста Києва, у міста Європи, Азії, Африки, а також на курортні острови, де полюбляють відпочивати українські олігархи, в тому числі Петро Порошенко.

Так, Turkish Airlines дозволить українським мандрівникам відправитись у незабутню подорож з багажем 20 кг і ручною поклажею до 8 кг в:

в Європу за мінімальну ціну 179 доларів,

в Азію за мінімум 229 доларів,

в Африку за мінімум 329 доларів.

Варто зазначити, що у вартість квитка включено харчування. Крім того, подорож на Малі Мальдіви обійдеться українцям у мінімум 599 доларів, на острів Маврикій – від 699 доларів.

Копенгаген та Афіни українці відкриють для себе мінімум за 187 та 199 доларів відповідно. Представники турецької авіакомпанії попередили, що розпродаж дешевих квитків триватиме до 6 червня.