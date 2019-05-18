Україна активно скуповлює пальмову олію – ДФС

Аня Мартинюк 18 травня 2019, 12:16

Не зважаючи на те, що ВРУ заборонила використовувати пальмову олії при виробництві певних продуктів, імпорт такої добавки в Україну збільшився. Про це розповіли у ДФС.

Новину передає «Преса України».

У Державній фіскальній службі України заявили, що Україна б'є рекорди з імпорту пальмової олії. Цьогоріч у період з січня по квітень в українську державу було завезено 78 тис. тонн пальмової олії. Її загальна вартість 51,4 млн доларів США.

Індонезія тримає першість серед постачальників олії Україні. За вказаний період вона відправила товар на 44,7 млн дол. Слідом за Індонезією розмістилась Малайзія, з якої імпортували пальмову олію на 5,6 млн доларів. Закриває трійку Швеція, яка продала Україні пальмове масло на 388 тис. доларів. З інших країн Україна імпортувала пальмову олію на 606 тис. доларів.

До слова, з січня по квітень поточного року Україна експортувала 4,6 тис. тонн пальмової олії на суму в 2,8 млн доларів. До слова, у 2018 році ВРУ заборонила використання пальмового масла у виробництві харчових продуктів, молока та молочних продуктів. Експерти попередили, що з таким ходом подій ціни на відповідну продукцію підуть вверх.