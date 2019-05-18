Держстат назвав області з найдешевшим м'ясом в Україні

Аня Мартинюк 18 травня 2019, 09:22

Стало відомо, в яких областях України курятина, свинина та яловичина найдешевші. Відповідний аналіз провели у Держстаті.

Новину передає «Преса України».

У Державній службі статистики встановили, яке м’ясо в Україні є найдешевшим. Логічно, що курятина є безумовно найдешевшим м’ясом. Однак ціна на цей вид м’яса в різних областях України коливається.

Найдорожчу курятину можна придбати в Донецькій і Чернівецькій областях, 62,8 грн і 62,1 грн за кілограм продукту відповідно. Найдешевше курятину можна знайти у Львівській та Дніпропетровській областях - 54,4 і 54,6 грн за 1 кг відповідно.

Тим часом найвищі ціни на свинину пропонують у Києві та Закарпатській області - 130 і 122,9 грн за кілограм продукту відповідно. Найнижчі ціни у Тернопільській області - 105,9 грн за кілограм продукту.

Найдорожча яловичина продається у Київській та Чернівецькій областях - 145,3 і 145,9 грн за кілограм продукту відповідно, найдешевша яловичина в Донецькій області - 116 грн за кілограм.