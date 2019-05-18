Розпуску Ради бути: Народному Фронту не вдалось підставити Зеленського (ВІДЕО)

Аня Мартинюк 18 травня 2019, 08:48

Олександр Дубінський пояснив, як «Народний фронт» зганьбився, намагаючись підставити Володимира Зеленського. За його словами, політсила вийшла з коаліції, якої уже давно немає.

Новину передає «Преса України».

Український журналіст Олександр Дубінський заявив, що 17 травня «Народний фронт» вийшов із коаліції ВРУ з метою заблокувати розпуск парламенту. За словами експерта, такий трюк не пройшов, оскільки коаліції у ВРУ не існує давно.

Журналіст особливо наголосив, що в Україні не існує процедури розпуску парламенту через відсутність коаліції. Таку процедуру скасували вже давно.

«Коаліція, правила її створення і розпуску в регламенті Верховної Ради існували тільки до 2010 року. Там же було прописано право спікера оголосити 30 днів на створення нової коаліції. Зараз цього в регламенті з 2010 року немає ... там навіть слова «коаліція» немає. Коаліція прописана тільки в Конституції, яка становить 226 депутатів у складі депутатських фракцій і груп», - розповів він.

Підсумовуючи він зазначив, що Зеленському варто лише підписати указ про розпуск Ради і нардепи усі дружньо «ідуть на***».

«Вийшли вони з неіснуючої коаліції, зайшли вони в неіснуючу коаліцію - це виключно плід еротичних фантазій «Народного фронту» і керівників цієї партії», - додав Дубінський.

Як повідомлялось раніше, Володимир Зеленський уже підготував законопроект про розпуск Ради.

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