Футбольну організацію України перейменували

Аня Мартинюк 18 травня 2019, 08:09

Футбольна організація України, або ж ФФУ, більше так не називатиметься. Стало відомо, чому її раптово перейменували.

Новину передає «Преса України».

Вчора, 17 травня, під час XXII конгресу Федерації футболу України (ФФУ), який проходив у Запоріжжі, було прийнято рішення про перейменування організації. Так, вона тепер Українська асоціація футболу (УАФ).

Свій голос «за» віддали 79 делегатів.

Стало відомо, чим пов’язані зміни. Так, зміни прийшли в рамках ребрендингу. Ще одна причина - багато європейських футбольних організацій використовують термін «асоціація».