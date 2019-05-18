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Футбольну організацію України перейменували

Аня Мартинюк 18 травня 2019, 08:09
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Футбольну організацію України перейменували

Футбольна організація України, або ж ФФУ, більше так не називатиметься. Стало відомо, чому її раптово перейменували.

Новину передає «Преса України».

Вчора, 17 травня, під час XXII конгресу Федерації футболу України (ФФУ), який проходив у Запоріжжі, було прийнято рішення про перейменування організації. Так, вона тепер Українська асоціація футболу (УАФ). 

Свій голос «за» віддали 79 делегатів.

Стало відомо,  чим пов’язані зміни. Так, зміни прийшли в рамках ребрендингу. Ще одна причина -  багато європейських футбольних організацій використовують термін «асоціація».

 

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