Футбольну організацію України перейменували

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Футбольна організація України, або ж ФФУ, більше так не називатиметься. Стало відомо, чому її раптово перейменували.
Новину передає «Преса України».
Вчора, 17 травня, під час XXII конгресу Федерації футболу України (ФФУ), який проходив у Запоріжжі, було прийнято рішення про перейменування організації. Так, вона тепер Українська асоціація футболу (УАФ).
Свій голос «за» віддали 79 делегатів.
Стало відомо, чим пов’язані зміни. Так, зміни прийшли в рамках ребрендингу. Ще одна причина - багато європейських футбольних організацій використовують термін «асоціація».
12:51: Мальдіви не тільки для Порошенка: Турецька авіакомпанія порадувала українців доступними квитками
09:22: Держстат назвав області з найдешевшим м'ясом в Україні
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07:37: Дженніфер Лопес показала дуже запальний танець (ВІДЕО)
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