Дженніфер Лопес показала дуже запальний танець (ВІДЕО)

Аня Мартинюк 18 травня 2019, 07:37

Дженніфер Лопес знову здивувала прихильників дещо непристойними танцями. 49-річна зірка показала, як вміє запалювати.

Новину передає «Преса України».

Вчора, 17 травня, американська музична зірка Дженніфер Лопес показала, що у свої 49 років вона може запалювати як у 20-ть. Співачка показала приголомшливе тіло у кліпі до реміксу «Medicine».

Знаменитість танцювала у звабливій білизні, позувала біля пілону, демонструючи всі свої навики. Нагадаємо, ремікс до її хіта підготував DJ Steve Aoki.

«Кліп також має дуже непристойну сцену, де стриптизерки витанцьовуть на пілоні. Звісно, тіла жінок показані лише силуетом, однак зовсім не важко здогадатися, де знаходиться Джей Ло», - відзначили прихильники співачки.