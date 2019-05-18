Мальдіви не тільки для Порошенка: Турецька авіакомпанія порадувала українців доступними квитками 12:51
Держстат назвав області з найдешевшим м'ясом в Україні 09:22
Розпуску Ради бути: Народному Фронту не вдалось підставити Зеленського (ВІДЕО) 08:48
Дженніфер Лопес показала дуже запальний танець (ВІДЕО) 07:37
Більше половини американців виступили за припинення використання арабських цифр 13:59
За сприяння Трампа Лещенко може сісти за грати - журналіст 13:28
Екс-прем'єр України назвав фашизмом появу пам'ятника Бандері у Дубно 13:03
Кабмін спустив на рекламу 36 мільйонів гривень платників податків 12:33
Українці дають зелене світло Зеленському на переговори з РФ і навіть з «ЛДНР» - Онищенко 11:56
Палки в колеса: Народний фронт вийшов з коаліції і позбавив Зеленського можливості розпустити Раду 11:19
Ратаковські Емілі вирішила фотографуватись без білизни 09:11
Клининговая компания Уборка 24 - доверьте уборку профессионалам и наслаждайтесь чистотой вокруг. 06:37
Дженніфер Лопес знову здивувала прихильників дещо непристойними танцями. 49-річна зірка показала, як вміє запалювати.
Новину передає «Преса України».
Вчора, 17 травня, американська музична зірка Дженніфер Лопес показала, що у свої 49 років вона може запалювати як у 20-ть. Співачка показала приголомшливе тіло у кліпі до реміксу «Medicine».
Знаменитість танцювала у звабливій білизні, позувала біля пілону, демонструючи всі свої навики. Нагадаємо, ремікс до її хіта підготував DJ Steve Aoki.
«Кліп також має дуже непристойну сцену, де стриптизерки витанцьовуть на пілоні. Звісно, тіла жінок показані лише силуетом, однак зовсім не важко здогадатися, де знаходиться Джей Ло», - відзначили прихильники співачки.
12:51: Мальдіви не тільки для Порошенка: Турецька авіакомпанія порадувала українців доступними квитками
09:22: Держстат назвав області з найдешевшим м'ясом в Україні
08:48: Розпуску Ради бути: Народному Фронту не вдалось підставити Зеленського (ВІДЕО)
07:37: Дженніфер Лопес показала дуже запальний танець (ВІДЕО)
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.