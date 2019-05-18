Google передбачив переможця Євробачення

Аня Мартинюк 18 травня 2019, 07:04

Компанія Google назвала ймовірного переможця співочого конкурсу «Євробачення». Ним виявився ніяк не фаворит букмекерів.

Новину передає «Преса України».

Компанія Google представила свого переможця міжнародного пісенного конкурсу «Євробачення». Так, експерти пошуковика проаналізували запити інтернет-користувачів та встановили, що інформацію про представника від Франції Білала Ассані шукали найчастіше.

За ним розмістився гурт з Ісландії Hatari. Закриває трійку російський виконавець Сергій Лазарєв. До слова, у топ-5 увійшли виконавці з Нідерландів та Білорусі. За прогнозами букмекерів, фаворитом шоу став Джон Лундвік зі Швеції.

Як повідомлялось раніше, за результатами другого півфіналу, за перемогу боротимуться Північна Македонія, Голландія, Албанія, Швеція, Росія, Азербайджан, Данія, Норвегія, Швейцарія та Мальта. Нагадаємо, Україна цьогоріч не бере участь у конкурсі. Українська співачка Maruv відмовилась брати участь у конкурсі.