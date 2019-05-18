Оприлюднено проект указу Зеленського про розпуск Ради

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Українські ЗМІ представили законопроект, який мав на меті розігнати корумпоавних депутатів з Ради.
Новину передає «Преса України».
З’явився проект указу новоспеченого президента Володимира Зеленського про достроковий розпуск Верховної Ради. Його опублікувало видання «Страна.ua». У документі наголошується, що недостатнє число депутатів в коаліції парламенту стане причиною розпуску Ради.
Як відомо, президент має право розпустити парламент, якщо в Раді впродовж 30 днів відсутня коаліція з більшістю нардепів від конституційного складу парламенту.
У документі вказана дата позачергових виборів - 14 липня 2019 року. За попередніми даними, президент підпише указ після інавгурації. Як повідомлялось раніше, вона запланована на 20 травня.
Нагадаємо, раніше з коаліції навмисно вийшов «Народний фронт». За словами експертів, після цього протягом 30 днів Рада повинна сформувати нову коаліції. Це означає, що Зеленського позбавили можливості миттєво розпустити Раду.
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