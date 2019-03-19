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RYBALSKY — современный полифункциональный район на Подоле 03:08
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Территория промышленной зоны на Рыбальском полуострове будет реновирована. Здесь построят полифункциональный район RYBALSKY с жилой и коммерческой составляющей.
Строительный адрес — Набережно-Рыбальская дорога, 3, 9. В ходе строительства будет возведено девять домов-кварталов. Внутренние дворики будут пешеходными. Предусмотрен подземный паркинг. Новостройки относятся к недвижимости класса «комфорт» и «бизнес».
Строительство ведется по монолитно-каркасной технологии. Стены утепляют минеральной ватой, которая способствует сохранению тепла в помещениях с зимний период. Кроме того, она эффективно поглощает звуки, создавая комфортную атмосферу в помещениях.
Предусмотрена высокотехнологичная экосистема SFERA living system. Мобильное приложение SFERA, управляющая компания ATMOSFERA и система «умный дом» — главные ее составляющие. Непосредственно со своего гаджета жильцы смогут оставлять заявки на ремонт, оплачивать счета за коммунальные услуги и сообщать о бытовых проблемах, требующих безотлагательного решения. Приложение доступно для скачивания в App Store и Google Play market.
На территории откроют современный образовательный комплекс RYBALSKY Family Port. Будут работать магазины, кафе, бутики, галереи, медицинские учреждения и другие социально значимые объекты. Предусмотрены воркаут-зоны и места для пикников. Во дворах будут оборудованы современные детские площадки. Обустроен пешеходный бульвар, вдоль которого запланирована торговая улица.
Согласно строительному плану, первые этажи зданий будут отведены под помещения коммерческого назначения. На продажу выставлены 1-, 2-, 3-, 4-комнатные и двухуровневые квартиры. У жильцов есть возможность изменить планировку в соответствии со своим стилем жизни или остановить выбор на одной из базовых планировок. Также покупателям предлагают видовые квартиры ЖК Rybalsky с панорамными окнами. Для квартир характерны:
просторные спальни и гостиные;
большие кухни;
удобные ванные комнаты;
балкон или лоджия (в зависимости от планировки);
Комплекс возводится в Подольском районе, где хорошо развита инфраструктура и транспортное сообщение. В 10 минутах езды находятся три станции метро — «Почайная», «Почтовая площадь» и «Контрактовая площадь». Дорога до бизнес-центра Киева занимает около 15 минут на авто.
Получить более подробную информацию об этапах строительства, стоимости и условиях покупки квартир можно в отделе продаж SAGA Development. Обращайтесь!
12:57: Експерт назвав реальну причину різкого росту курсу долара до гривні
12:30: Супрун пообіцяла обтяжити українців обов'язковим медстрахуванням
11:55: Зеленський пообіцяв назвати ключових членів своєї команди
09:19: Столична чиновниця вкрала понад мільйона гривень під час закупівлі обладнання для дитсадків
08:17: Путін вселив кримчанам думку, що ціни на півострові високі не через санкції
07:14: В Україні почали діяти нові правила повітряних перевезень
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