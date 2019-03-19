RYBALSKY — современный полифункциональный район на Подоле

zmxn 19 березня 2019, 03:08

Территория промышленной зоны на Рыбальском полуострове будет реновирована. Здесь построят полифункциональный район RYBALSKY с жилой и коммерческой составляющей.

ЖК RYBALSKY: детали, которые заслуживают внимания

Строительный адрес — Набережно-Рыбальская дорога, 3, 9. В ходе строительства будет возведено девять домов-кварталов. Внутренние дворики будут пешеходными. Предусмотрен подземный паркинг. Новостройки относятся к недвижимости класса «комфорт» и «бизнес».



Строительство ведется по монолитно-каркасной технологии. Стены утепляют минеральной ватой, которая способствует сохранению тепла в помещениях с зимний период. Кроме того, она эффективно поглощает звуки, создавая комфортную атмосферу в помещениях.



Предусмотрена высокотехнологичная экосистема SFERA living system. Мобильное приложение SFERA, управляющая компания ATMOSFERA и система «умный дом» — главные ее составляющие. Непосредственно со своего гаджета жильцы смогут оставлять заявки на ремонт, оплачивать счета за коммунальные услуги и сообщать о бытовых проблемах, требующих безотлагательного решения. Приложение доступно для скачивания в App Store и Google Play market.



На территории откроют современный образовательный комплекс RYBALSKY Family Port. Будут работать магазины, кафе, бутики, галереи, медицинские учреждения и другие социально значимые объекты. Предусмотрены воркаут-зоны и места для пикников. Во дворах будут оборудованы современные детские площадки. Обустроен пешеходный бульвар, вдоль которого запланирована торговая улица.

Квартиры в RYBALSKY

Согласно строительному плану, первые этажи зданий будут отведены под помещения коммерческого назначения. На продажу выставлены 1-, 2-, 3-, 4-комнатные и двухуровневые квартиры. У жильцов есть возможность изменить планировку в соответствии со своим стилем жизни или остановить выбор на одной из базовых планировок. Также покупателям предлагают видовые квартиры ЖК Rybalsky с панорамными окнами. Для квартир характерны:

просторные спальни и гостиные;

большие кухни;

удобные ванные комнаты;

балкон или лоджия (в зависимости от планировки);

Преимущества расположения

Комплекс возводится в Подольском районе, где хорошо развита инфраструктура и транспортное сообщение. В 10 минутах езды находятся три станции метро — «Почайная», «Почтовая площадь» и «Контрактовая площадь». Дорога до бизнес-центра Киева занимает около 15 минут на авто.

Получить более подробную информацию об этапах строительства, стоимости и условиях покупки квартир можно в отделе продаж SAGA Development. Обращайтесь!