Експерт назвав реальну причину різкого росту курсу долара до гривні

Аня Мартинюк 19 березня 2019, 12:57

Олександр Дубінський закликав людей не вірити заявам про те, що коливання курсу гривні до американської валюти відбуваються на тлі зміни певних економічних показників. Він пояснив, кому вигідно опустити курс напередодні виборів та неочікувано повернути тенденцібю до ослаблення нацвалюти.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 19 березня, відомий український журналіст Олександр Дубінський прокоментував різке зміцнення долара до гривні. У своєму блозі він зазначив, що зміна курсу не на користь нацвалюти відбулась зовсім не через скасування статті про незаконне збагачення чиновників, чи погрозами МВФ про відмову в наданні траншу.

Експерт наголосив, що про те, що фонд не дасть Україні грошей, стало відомо давно.

«Відбувається це (зміна курсу – ред.) тому, що буквально декілька місяців тому почали активно заходити гроші у валюті, діставатися з заначок, приходити з офшорів, під вибори. Гроші для того, щоб підкупити виборців, оплачувати роботу агітаторів, виборчих комісій, ментів, СБУ-шників, тутушок, мітинги, автобуси заправляти. На все це потрібні гроші і гроші потрібні у валюті. Саме тому ми бачили зміцнення курсу гривні», - пояснив журналіст.

Дубінський додав, що усі ці люди, які навезли валюти, у надії, що Петро Порошенко переможе, почали тратити гроші. Однак побачивши, що Петру Порошенку не світить другий термін, гроші почали переводити в іноземну валюту.

«Сьогодні долар, який росте, це такий собі рейтинг недовіри до Петра Порошенка. Чим менше у нього буде шансів, тим швидше долар йтиме вверх», - підсумував він.