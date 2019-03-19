Супрун пообіцяла обтяжити українців обов'язковим медстрахуванням

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Уляна Супрун попередила, що обов'язкове медичне страхування чекає на українців у 2020 році. Тим часом експерти вирішили внести ясність у такий план американки.
Новину передає «Преса України».
Виконувачка обов’язків міністра охорони здоров’я Уляна Супрун заявила, що у 2020 році в Україні буде обов’язкове медичне страхування. Про це вона написала у соцмережі, підкресливши, що цей план буде реалізовано після того, як реформа буде введена на всіх рівнях надання медичної допомоги.
«У 2020 році, коли нова система буде поширена на всі рівні медичної допомоги в Україні, ви будете дійсно застраховані. Звернувшись в будь-який заклад, який співпрацює з Національною службою здоров'я України, ви зможете отримати чіткий гарантований державою пакет медичних послуг. Саме таке реальне (а не формальне) страхування - мета нашої роботи», - заявила американка Супрун.
Вона особливо наголосила, що без страхування українці можуть не отримати медичні послуги.
«У Британії громадяни реально застраховані на випадок хвороби, не будучи застрахованими в юридичному сенсі. Вони просто звертаються до медичного закладу і отримують безкоштовну допомогу. Це і є страхування, яке працює без надмірної бюрократії страхових компаній», - зазначила вона.
Тим часом експерти зазначили, що страхування від Супрун – це ще один спосіб викачати з простих українців гроші і поставити їх у становище, коли медзаклад дійсно не гарантуватиме надання послуг без страховки, адже держава за пацієнта не платитиме – це буде покладено на його плечі.
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