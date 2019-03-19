Зеленський пообіцяв назвати ключових членів своєї команди

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Володимир Зеленський заявив, що придивляється кандидатів у свою команду, які працюватимуть на нього після перемоги на виборах. Стало відомо, коли будуть названі імена.
Новину передає «Преса України».
Вчора, 18 березня, лідер студії «Квартал-95» Володимир Зеленський зробив важливу заяву. Потенційний президент України пообіцяв розкрити імена топ-5 представників своєї команди. Однак лише тоді, коли перейде у другий тур президентських виборів.
Так, комік виступив на зустрічі з представниками провідних бізнес-асоціацій у столиці.
«Ми хочемо представити ключових людей до кінця другого туру, якщо ми туди пройдемо. За ніс водити людей не будемо - ми п'ятірку назвемо. Решту - там на це буде до президентських повноважень близько 2,5 місяців. Я вважаю, нам цього часу вистачить, щоб усіх знайти», - зазначив шоумен.
При цьому він підкреслив, що бачить у своїй команді людей, які прибули на зустрічі. Як відомо, серед присутніх були екс-голова Мінфінансів України Олександр Данилюк, екс-міністр економічного розвитку і торгівлі України Айварас Абромавічус, народний депутат Сергій Лещенко і співвласник Нової Пошти В'ячеслав Клімов.
«Ось є персонаж, я з ним вів переговори, тому що ми знаємо один одного з моменту захисту Краматорського аеропорту в 2014 році - Кривонос Сергій Григорович, він захищав. Суперофіцер, який зараз став заступник голови РНБО. Він - кандидат у президенти, ми з ним зустрілися, домовилися, як воно буде потім - побачимо, але в секторі оборони ти - №1, я тебе бачу», - додав комік.
Однак Зеленський нагадав, що після цього діалогу Кривонос зняв свою кандидатуру на користь Петра Порошенка.
«Я не знаю, з чим це пов'язано, але я можу просто сказати, що ця людина була на це місце», - зазначив він.
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