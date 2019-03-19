Столична чиновниця вкрала понад мільйона гривень під час закупівлі обладнання для дитсадків

Аня Мартинюк 19 березня 2019, 09:19

В Україні продовжують фіксувати випадки зловживання службовим становищем. У Києві чиновниця дала добро на закупівлю сумнівного обладнання для дитсадків і змогла відхопити ласий шматок у понад 1,2 млн грн.

Новину передає «Преса України».

У прес-службі столичної прокуратури розповіли про повідомлення підозри начальниці управління освіти Деснянської райдержадміністрації. Чиновницю підозрюють у реалізації злочинної схеми, яка допомогла заробити їй понад 1,2 млн грн.

Так, було встановлено, що керівник управління прийняла від комерційного товариства обладнання харчоблоків, яке не відповідає вимогам, пред'явленим у тендері. Чиновниця діяла в інтересах приватної фірми, що означає – вона зловживала службовим становищем. В результаті було завдано чималих збитків державі.

Наразі готується клопотання про обрання чиновниці запобіжного заходу. До слова, за даними сайту РДА, відповідну посаду займає Тамара Постолюк.