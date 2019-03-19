Столична чиновниця вкрала понад мільйона гривень під час закупівлі обладнання для дитсадків 09:19
Путін вселив кримчанам думку, що ціни на півострові високі не через санкції 08:17
В Україні почали діяти нові правила повітряних перевезень 07:14
Русский фашист Захар Прилепин: "Подайте хотя бы на памперсы... От Путина помощи НЕТ!" 14:42
Макаревич розкритикував фанів, які скандували «Крим наш» 13:57
Українці з «червоного» списку МОЗ можуть залишитись без якісної меддопомоги 13:29
Путінський прихильник запропонував «повернути» Донбас Росії за кримським сценарієм (ВІДЕО) 12:36
Після вечірки з Періс Хілтон відома зірка показала обличчя з псоріазом 11:59
У США фермерам довелось відкопувати худобу з-під снігу (ВІДЕО) 09:13
У Мережі показали ешелон військової техніки на українсько-російському кордоні (ВІДЕО) 08:43
У Харкові 18-річна дівчина вистрибнула з даху 16-поверхівки 07:31
Підлаштовуюсь: Сепаратист «Індус» розповів, як «захищає» Донбас (ВІДЕО) 13:12
Новозеландський вбивця згадав у «маніфесті» про Україну 12:10
Клининговая компания Уборка 24 - доверьте уборку профессионалам и наслаждайтесь чистотой вокруг. 06:37
В Україні продовжують фіксувати випадки зловживання службовим становищем. У Києві чиновниця дала добро на закупівлю сумнівного обладнання для дитсадків і змогла відхопити ласий шматок у понад 1,2 млн грн.
Новину передає «Преса України».
У прес-службі столичної прокуратури розповіли про повідомлення підозри начальниці управління освіти Деснянської райдержадміністрації. Чиновницю підозрюють у реалізації злочинної схеми, яка допомогла заробити їй понад 1,2 млн грн.
Так, було встановлено, що керівник управління прийняла від комерційного товариства обладнання харчоблоків, яке не відповідає вимогам, пред'явленим у тендері. Чиновниця діяла в інтересах приватної фірми, що означає – вона зловживала службовим становищем. В результаті було завдано чималих збитків державі.
Наразі готується клопотання про обрання чиновниці запобіжного заходу. До слова, за даними сайту РДА, відповідну посаду займає Тамара Постолюк.
09:19: Столична чиновниця вкрала понад мільйона гривень під час закупівлі обладнання для дитсадків
08:17: Путін вселив кримчанам думку, що ціни на півострові високі не через санкції
07:14: В Україні почали діяти нові правила повітряних перевезень
14:42: Русский фашист Захар Прилепин: "Подайте хотя бы на памперсы... От Путина помощи НЕТ!"
13:57: Макаревич розкритикував фанів, які скандували «Крим наш»
13:29: Українці з «червоного» списку МОЗ можуть залишитись без якісної меддопомоги
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.