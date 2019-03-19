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Трамп відмовився від президентської зарплати

Аня Мартинюк 19 березня 2019, 08:50
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Трамп відмовився від президентської зарплати

Дональд  Трамп виконав передвиборчу обіцянку. Так, він передасть річну зарплату на благодійність.

Новину передає «Преса України».

Президент США Дональд Трамп зробив важливу заяву. Він пообіцяв витратити всю свою річну зарплату, а це 400 тисяч доларів, різним відомствам країни. Відповідне повідомлення американський лідер залишив на сторінці у мікроблозі Twitter.

«Хоча преса не любить писати про це, та мені це і не потрібно, я жертвую свою щорічну президентську зарплату в  $400 тисяч різним відомствам протягом року», - йдеться у повідомленні.

Трамп також додав, що 100 тисяч доларів буде направлено міністерству внутрішньої безпеки. Варто зазначити, перед вступом на посаду 45-го президента США Дональд Трамп заявляв, що відмовиться від зарплати, а гроші будуть передаватися на благодійні цілі.

Як повідомлялось раніше, заступник міністра МВС України Тетяна Ковальчук отримує премії у розмірі майже 20 «мінімалок» простих українців.

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