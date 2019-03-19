Трамп відмовився від президентської зарплати

Аня Мартинюк 19 березня 2019, 08:50

Дональд Трамп виконав передвиборчу обіцянку. Так, він передасть річну зарплату на благодійність.

Новину передає «Преса України».

Президент США Дональд Трамп зробив важливу заяву. Він пообіцяв витратити всю свою річну зарплату, а це 400 тисяч доларів, різним відомствам країни. Відповідне повідомлення американський лідер залишив на сторінці у мікроблозі Twitter.

«Хоча преса не любить писати про це, та мені це і не потрібно, я жертвую свою щорічну президентську зарплату в $400 тисяч різним відомствам протягом року», - йдеться у повідомленні.

Трамп також додав, що 100 тисяч доларів буде направлено міністерству внутрішньої безпеки. Варто зазначити, перед вступом на посаду 45-го президента США Дональд Трамп заявляв, що відмовиться від зарплати, а гроші будуть передаватися на благодійні цілі.

Як повідомлялось раніше, заступник міністра МВС України Тетяна Ковальчук отримує премії у розмірі майже 20 «мінімалок» простих українців.