Трамп відмовився від президентської зарплати

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Дональд Трамп виконав передвиборчу обіцянку. Так, він передасть річну зарплату на благодійність.
Новину передає «Преса України».
Президент США Дональд Трамп зробив важливу заяву. Він пообіцяв витратити всю свою річну зарплату, а це 400 тисяч доларів, різним відомствам країни. Відповідне повідомлення американський лідер залишив на сторінці у мікроблозі Twitter.
«Хоча преса не любить писати про це, та мені це і не потрібно, я жертвую свою щорічну президентську зарплату в $400 тисяч різним відомствам протягом року», - йдеться у повідомленні.
Трамп також додав, що 100 тисяч доларів буде направлено міністерству внутрішньої безпеки. Варто зазначити, перед вступом на посаду 45-го президента США Дональд Трамп заявляв, що відмовиться від зарплати, а гроші будуть передаватися на благодійні цілі.
Як повідомлялось раніше, заступник міністра МВС України Тетяна Ковальчук отримує премії у розмірі майже 20 «мінімалок» простих українців.
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