Путін вселив кримчанам думку, що ціни на півострові високі не через санкції

Аня Мартинюк 19 березня 2019, 08:17

Володимир Путін привітав жителів окупованого Криму з 5 річницею анексії. Він запевнив жителів півострова, що ситуацію у регіоні можна ще змінити на краще.

Новину повідомляють російські ЗМІ, передає «Преса України».

Російський президент Володимир Путін відвідав анексований Крим, де привітав своїх прихильників з 5 річницею окупаціїї півострова. В ході виступу у Сімферополі він порівняв кримчан з бійцями Червоної армії в перші місяці Великої Вітчизняної війни.

Крім того, кремлівський лідер заявив, що ситуація з високими цінами на півострові ніяк не пов'язана з антиросійськими санкціями, введеними США та країнами ЄС за окупацію. За словами Путіна, у Криму необхідно впровадити програму з підтримки сільського господарства.

«Коефіцієнт за цінами в Краснодарському краї 101,8, в Криму - 102,4-102,6. Різниця невелика насправді, різниця в ціні на окремих продуктах харчування. Наприклад, крупи - гречка - відсотків на 20 дешевше, ніж в Краснодарському краї. М'ясо, зокрема баранина, приблизно однаково, але вся молочка дорожче, причому набагато», - заявив Путін.

Підсумовуючи він заявив, що підтримувати окупований Крим.