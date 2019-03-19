Директор Warner Bros. вляпався у секс-скандал

Аня Мартинюк 19 березня 2019, 07:46

Новий секс-скандал. Головний виконавчий директор Warner Bros. Кевін Цуджіхар пропонував молодій актрисі вступити з ним в інтимний зв'язок. Взамін вона мала отримати роль у фільмі.

Новину передає «Преса України».

Головний виконавчий директор Warner Bros. пішов відставку. Мова йде про Кевіна Цуджіхара, якого викрили у стосунках з 21-річною актрисою Шарлоттою Кірк. За словами британської актриси, глава відомої кінокомпанії обіцяв їй просунутись у кар'єрі. Зокрема, він пропонував роль у фільмі в обмін на секс.

Додаткову інформацію ЗМІ надав головний керуючий холдингу WarnerMedia Джон Стенклі.

«В інтересах WarnerMedia, Warner Brothers, всіх наших співробітників і наших партнерів Кевін йде з поста голови і головного керуючого Warner Brothers. Протягом 25 років Кевін вніс великий вклад в успіхи, досягнуті кінокомпанією, і ми йому вдячні», - додав він.

54-річний Кевін Цуджіхар одружений. До слова, Шарлотта Кірк відома за роллю у фільмі «8 подруг Оушена».