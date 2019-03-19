В Україні почали діяти нові правила повітряних перевезень

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У Державіаслужбі заявили, що відтепер українці не дотримуватимуться старої норми про безкоштовне перевезення багажу. Стало відомо, які нові правила діятимуть для мандрівників.
Новину передає «Преса України».
У прес-службі Державної авіаційної служби України попередили українських мандрівників про те, що в країні вступили у силу нові Правила повітряних перевезень та обслуговувань пасажирів та багажу.
«Вступили в силу Правила повітряних перевезень та обслуговування пасажирів і багажу, затверджені наказом Державіаслужби від 26.11.2018 № 1239, зареєстрованим в Міністерстві юстиції 08 лютого 2019 р № 141/33112», - уточнили у відомстві.
Так, у документі більше не зазначена норма про обов'язкове безкоштовне перевезення багажу певної ваги. Раніше було 15 кг. Відтепер кожен авіаперевізник самостійно встановлює максимальну кількість та вагу багажу, які можна перевезти безкоштовно.
У документі змінилися терміни закінчення реєстрації і посадки в літак. Проте незначно. Так, авіакомпанії можуть закривати стійки реєстрації не раніше ніж за 45 хвилин до вильоту замість 40 хвилин, виходи на посадку – не раніше 15 хвилин до вильоту замість 10 хвилин.
У Державіаслужбі також вирішили обійтись без норми щодо мінімальної відстані між кріслами. Раніше мінімальна відстань мала становити 31 дюйм в бізнес- і преміум-класі та мінімум 29 дюймів в економ-класі.
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