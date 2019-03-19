Столична чиновниця вкрала понад мільйона гривень під час закупівлі обладнання для дитсадків 09:19
Путін вселив кримчанам думку, що ціни на півострові високі не через санкції 08:17
В Україні почали діяти нові правила повітряних перевезень 07:14
Нужно перехать в Гринвилль и начать новую жизнь в уютном доме 06:45
Русский фашист Захар Прилепин: "Подайте хотя бы на памперсы... От Путина помощи НЕТ!" 14:42
Макаревич розкритикував фанів, які скандували «Крим наш» 13:57
Українці з «червоного» списку МОЗ можуть залишитись без якісної меддопомоги 13:29
Путінський прихильник запропонував «повернути» Донбас Росії за кримським сценарієм (ВІДЕО) 12:36
Після вечірки з Періс Хілтон відома зірка показала обличчя з псоріазом 11:59
У США фермерам довелось відкопувати худобу з-під снігу (ВІДЕО) 09:13
У Мережі показали ешелон військової техніки на українсько-російському кордоні (ВІДЕО) 08:43
У Харкові 18-річна дівчина вистрибнула з даху 16-поверхівки 07:31
Підлаштовуюсь: Сепаратист «Індус» розповів, як «захищає» Донбас (ВІДЕО) 13:12
Клининговая компания Уборка 24 - доверьте уборку профессионалам и наслаждайтесь чистотой вокруг. 06:37
Киевский рынок недвижимости растет просто невообразимыми темпами. В столице становится все больше действительно продуманных жилых комплексов от надежных застройщиков, пишет Корреспондент.
Рынок недвижимости в Киеве впечатляет изобилием и разнообразием предложений. Сегодня каждый может найти квартиру по душе, которая отвечает всем запросам. А это хорошее местоположение, удачная инфраструктура, а главное – вы получите новенькое место, не нуждающееся в ремонте.
Хорошая новость: самые свежие квартиры начали предлагать застройщики Greenville и НЕСТ. Найти свое гнездышко можно в новом ЖК Гринвилль, что на Печерске.
Предлагаем вашему вниманию уникальный проект дома, в котором прекрасно все. Это поистине райское место для любителей тишины. Но удобное расположение помогает оставаться близко ко всем важным точкам и объектам. Живя в этом комплексе вы можете быть уверены что всегда успеете на работу или отвести ребенка в школу.
А теперь отдельно поговорим о местоположении нового жилого комплекса Гринвилль. Печерск – старый район Киева, со своей историей и соответствующим статусом. Жить в этом районе мечтает каждый киевлянин. Потому что здесь отлично сочетаются исторические памятники и новенькие комплексы и здания. Этот коктейль удачно разбавляет природа, без которой спокойную и тихую жизнь представить просто невозможно.
Greenville и НЕСТ выбрали самое лучшее место для реализации своего проекта. А он на минуточку будет насчитывать 12 домов разной этажности. Боитесь высоты? Мы найдем вам уютное место на первых этажах. Или, наоборот, хотите созерцать впечатляющие виды – найдем вам квартиру на этажах выше.
Преимущества жилого комплекса Гринвилль
А теперь поговорим о застройщиках. Немало важно познакомиться с застройщиком, узнать о его опыте и статусе. Спешим вам сообщить что Greenville славиться качественным жилыми комплексами. Потому что 15-летний опыт дает о себе знать.
Компания НЕСТ имеет на своем счету семь огромных бизнес-центров и жилых комплексов, общая площадь которых составляет более 570 000 квадратных метров. Оба застройщика предлагают:
У вас все еще есть возможность присмотреть свою квартиру в лучшем жилом комплексе Гринвилль. Не упускайте свой шанс. Все заслуживают на то чтобы иметь комфортные условия жизни. Так позаботьтесь о том чтобы обеспечить себя и свою семью достойным гнездышком, в котором приятно встречать родственником, друзей, проводить праздники и просто радоваться жизни за чашечкой кофе, смотря из окна нового жилого комплекса Гринвилль.
09:19: Столична чиновниця вкрала понад мільйона гривень під час закупівлі обладнання для дитсадків
08:17: Путін вселив кримчанам думку, що ціни на півострові високі не через санкції
07:14: В Україні почали діяти нові правила повітряних перевезень
06:45: Нужно перехать в Гринвилль и начать новую жизнь в уютном доме
14:42: Русский фашист Захар Прилепин: "Подайте хотя бы на памперсы... От Путина помощи НЕТ!"
13:57: Макаревич розкритикував фанів, які скандували «Крим наш»
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.