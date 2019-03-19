Нужно перехать в Гринвилль и начать новую жизнь в уютном доме

Аня Мартинюк 19 березня 2019, 06:45

Киевский рынок недвижимости растет просто невообразимыми темпами. В столице становится все больше действительно продуманных жилых комплексов от надежных застройщиков, пишет Корреспондент.

Рынок недвижимости в Киеве впечатляет изобилием и разнообразием предложений. Сегодня каждый может найти квартиру по душе, которая отвечает всем запросам. А это хорошее местоположение, удачная инфраструктура, а главное – вы получите новенькое место, не нуждающееся в ремонте.

Хорошая новость: самые свежие квартиры начали предлагать застройщики Greenville и НЕСТ. Найти свое гнездышко можно в новом ЖК Гринвилль, что на Печерске.

О жилом комплексе Гринвилль

Предлагаем вашему вниманию уникальный проект дома, в котором прекрасно все. Это поистине райское место для любителей тишины. Но удобное расположение помогает оставаться близко ко всем важным точкам и объектам. Живя в этом комплексе вы можете быть уверены что всегда успеете на работу или отвести ребенка в школу.

А теперь отдельно поговорим о местоположении нового жилого комплекса Гринвилль. Печерск – старый район Киева, со своей историей и соответствующим статусом. Жить в этом районе мечтает каждый киевлянин. Потому что здесь отлично сочетаются исторические памятники и новенькие комплексы и здания. Этот коктейль удачно разбавляет природа, без которой спокойную и тихую жизнь представить просто невозможно.

Greenville и НЕСТ выбрали самое лучшее место для реализации своего проекта. А он на минуточку будет насчитывать 12 домов разной этажности. Боитесь высоты? Мы найдем вам уютное место на первых этажах. Или, наоборот, хотите созерцать впечатляющие виды – найдем вам квартиру на этажах выше.

Преимущества жилого комплекса Гринвилль

удобная локация,

тихая местность,

близость к центральной части города,

грин зона,

лучшая транспортная развязка,

близость к школе, детсаду, бутикам,

наличие удобной парковки.

Застройщики жилого комплекса Гринвилль

А теперь поговорим о застройщиках. Немало важно познакомиться с застройщиком, узнать о его опыте и статусе. Спешим вам сообщить что Greenville славиться качественным жилыми комплексами. Потому что 15-летний опыт дает о себе знать.

Компания НЕСТ имеет на своем счету семь огромных бизнес-центров и жилых комплексов, общая площадь которых составляет более 570 000 квадратных метров. Оба застройщика предлагают:

высококачественные дома из лучших материалов,

полную функциональность дома на момент продажи,

продуманную планировку,

квартиры на одну, две и три комнаты,

удачное местоположение,

современный дизайн.

У вас все еще есть возможность присмотреть свою квартиру в лучшем жилом комплексе Гринвилль. Не упускайте свой шанс. Все заслуживают на то чтобы иметь комфортные условия жизни. Так позаботьтесь о том чтобы обеспечить себя и свою семью достойным гнездышком, в котором приятно встречать родственником, друзей, проводить праздники и просто радоваться жизни за чашечкой кофе, смотря из окна нового жилого комплекса Гринвилль.



