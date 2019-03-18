Русский фашист Захар Прилепин: "Подайте хотя бы на памперсы... От Путина помощи НЕТ!"

1. Премьер--министр Великобритании Уинстон Черчилль: "Фашисты будущего будут называть себя антифашистами".

2. Русский "антифашист" Захар Прилепин: "Для победы над Украиной мы должны уничтожить украинских детей. Только полная зачистка нации! Это единственный шанс для России!".



"То, что мы все по итогам Русской весны имеем — на самом деле, немало. Уверяю вас: это огромные и территориальные, и человеческие приобретения. А о том, почему эти приобретение не стали ещё более весомыми, — отдельный разговор. И не думаю, что он всем будет приятен. Отложим его на потом. Причём я далеко не только российскую власть имею в виду". А вот на своей страничке в Фейсбуке, он же, но уже в ипостаси главы Благотворительного фонда, бесконечными постами стыдливо выпрашивает милостыню у россиян для жителей "ЛДНР": "Передали медикаменты отцу многодетного семейства для его дочери Мирошниченко Надежды, девочка больна очаговой склеродермией. Слободянюк Карине (ДЦП), оказана помощь медикаментами и памперсами. Дорогие друзья! У нас очень много заявок с просьбами на оказание помощи, но катастрофически не хватает средств!!! Друзья, не бойтесь и не стесняйтесь маленьких сумм!!! ВАЖНА ЛЮБАЯ ПОМОЩЬ!!! Если кто-то из Вас думает: "Я могу перевести совсем немного, но какой от этого толк", - поверьте, смысл есть! Каждая Ваша копеечка на вес золота!!!". Вы ощущаете, насколько поджат хвост у этого, прошу прощения за сленг, "дешевого фуфлыжника"? "Катастрофически не хватает средств!!!" "Не стесняйтесь маленьких сумм!!!" " Каждая Ваша копеечка на вес золота!!!"... Ах, как же это, ссука, по-русски! Придти на чужую землю, вконопатить десятки миллиардов долларов в танки, БМП, БТРы; содержать на денежно-вещевом довольствии два армейских корпуса; разрушить до основания жилые дома, больницы, школы, спорткомплексы; сделать инвалидами и переселенцами миллионы несчастных людей, а потом... А потом со страницы Фейсбука клянчить мелочь на памперсы: "Не стесняйтесь маленьких сумм!!! Каждая ваша копеечка на вес золота!!!". А как вам это: "...у нас огромные человеческие и территориальные приобретения. А о том, почему эти приобретения не стали еще более весомыми - отдельный разговор.". Понятно? Россияне не в состоянии содержать те территории, что уже оккупировали: Путин не выделяет денег просто на дешевый аспирин и банальные памперсы, но этого мало! Им нужны "более весомые завоевания". Им нужно еще больше людей затянуть в вонючее болото "руськага мира". На Керченский мост деньги у России моментально нашлись - 230 млрд. рублей из бюджета. И на чемпионат мира по футболу более 600 млрд рублей "наскребли". А газопровод "Сила Сибири" будет стоить Кремлю аж 1 трлн. рублей! Но что же там с памперсами для донецких? По 800 рублей за упаковку? Для своих, для родных, для русских? А вот памперсы Кремль не обещал! Обещал только снаряды, патроны и протезы.... 3. Известный российский политолог и публицист Андрей Пионтковский давно и безуспешно пытается приколотить ко лбу международного террориста Захара Прилепина табличку с лестно-комплиментарной надписью "Честный русский фашист". Отчего же давно и безуспешно, спросите вы? Возможно оттого, что лоб у Прилепина дубовый... Или российские гвозди не качественные (это же вам не матрешки, не валенки и не березовые веники - всё, что россияне способны изготовлять безупречно) ... А скорее всего оттого, что это нонсенс - "честный русский фашист" - извращение. Фашист априори не может быть честным. Мерзавцев, садистов и мародеров невозможно причислить к категории честных людей: оттого и табличка на лбу Прилепина не держится. Мой дед, герой и инвалид Великой Отечественной войны, еще в шестидесятые годы прошлого века четко объяснил мне, подростку, что лучшей надписью на табличке фашиста должна быть дата его рождения и дата смерти. Лучший фашист - это мертвый фашист. Захар Прилепин не просто преступник и мерзавец; он преступник и мерзавец вдвойне. Ибо, в отличие от узколобых "русских добровольцев", родом из загаженных и забытых Богом российских поселков, не понимающих разницы между "интернЕтом" и "интернАтом", фашист Прилепин прекрасно знает, кто именно начал эту "ГРАЖДАНСКУЮ ВОЙНУ" и чьи кадровые военнослужащие воюют против украинского народа. Ибо как журналист, он работает под вывеской российской "Новой газеты", той самой, которая прошлым летом впервые опубликовала фото могильных обелисков "зашкваренных" в "ЛДНР" "героических и непобедимых" псковских десантников https://www. novayagazeta.ru/articles/2018/ 06/24/76916 . И при этом он продолжает писать бред о "гражданской войне", "героях-шахтерах" и "Новороссии"... Он не болен, он просто - обыкновенный русский фашист. На странице "Русской весны" этот деятель, обдолбанный идеями гипертрофированного садизма и уничтожения всего, что не входит в понятие "руськага мира", громкогласно заявляет:. А вот на своей страничке в Фейсбуке, он же, но уже в ипостаси главы Благотворительного фонда, бесконечными постами стыдливо выпрашивает милостыню у россиян для жителей "ЛДНР":Вы ощущаете, насколько поджат хвост у этого, прошу прощения за сленг, "дешевого фуфлыжника"? "КАх, как же это, ссука, по-русски! Придти на чужую землю, вконопатить десятки миллиардов долларов в танки, БМП, БТРы; содержать на денежно-вещевом довольствии два армейских корпуса; разрушить до основания жилые дома, больницы, школы, спорткомплексы; сделать инвалидами и переселенцами миллионы несчастных людей, а потом... А потом со страницы Фейсбука клянчить мелочь на памперсы:. А как вам это:. Понятно? Россияне не в состоянии содержать те территории, что уже оккупировали: Путин не выделяет денег просто на дешевый аспирин и банальные памперсы, но этого мало! Им нужныИм нужно еще больше людей затянуть в вонючее болото "руськага мира". На Керченский мост деньги у России моментально нашлись - 230 млрд. рублей из бюджета. И на чемпионат мира по футболу более 600 млрд рублей "наскребли". А газопровод "Сила Сибири" будет стоить Кремлю аж 1 трлн. рублей! Но что же там с памперсами для донецких? По 800 рублей за упаковку? Для своих, для родных, для русских? А вот памперсы Кремль не обещал! Обещал только снаряды, патроны и протезы....

Фашизм Захара Прилепина в корне отличается от фашизма Бенито Муссолини и Адольфа Гитлера. И дело здесь вовсе не во временных различиях. Идеологический, политический и социальный бунт итальянских и немецких фашистов, нетерпение к "чужеродным нациям", истребление враждебных нацменьшинств, было направлено в конечном итоге на повышение благосостояния и уровня жизни титульных наций Италии и Германии. В РФ - все в точности наоборот. Чем больше в "антифашистской" России фашистских организаций (1 место в мире - 53 !), чем ожесточенней их борьба, тем хуже живется этническим русским. От полной нищеты и краха россиян спасают лишь высокие цены на углеводороды. Бенито Муссолини впервые в итальянской истории удалось покончить с организованной преступностью; в РФ оргпреступность - это национальный вид спорта. Адольф Гитлер в течение пяти лет сумел вывести Германию в авангард экономически высокоразвитых государств мира; РФ - это страна, которая не в состоянии наладить выпуск собственного телевизора, холодильника или пылесоса. 100% ключевых позиций, определяющих обороноспособность и благосостояние нации в Италии и Германии занимали этнические итальянцы и немцы. В РФ, где существуют 53 фашистские организации, судьбу народа решают Сергей Шойгу, Владимир Мединский, Сергей Лавров-Калантаров, Алишер Усманов, Леонид Михельсон, Вагид Алекперов, Михаил Фридман, Виктор Вексельберг, Владимир Лисин и пр... Эй, Дуче Прилепин, что-то я не вижу в списке Ивановых-Петровых-Сидоровых... .