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Русский фашист Захар Прилепин: "Подайте хотя бы на памперсы... От Путина помощи НЕТ!"

zmxn 18 березня 2019, 14:42
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Русский фашист Захар Прилепин: "Подайте хотя бы на памперсы... От Путина помощи НЕТ!"
1.   Премьер--министр Великобритании Уинстон Черчилль: "Фашисты будущего будут называть себя антифашистами". 
2.   Русский "антифашист" Захар Прилепин: "Для победы над Украиной мы должны уничтожить украинских детей. Только полная зачистка нации! Это единственный шанс для России!". 
 
3.    Известный российский политолог и публицист Андрей Пионтковский давно и безуспешно пытается приколотить ко лбу международного террориста Захара Прилепина табличку с лестно-комплиментарной надписью "Честный русский фашист".  Отчего же давно и безуспешно, спросите вы? Возможно оттого, что лоб у Прилепина дубовый... Или российские гвозди не качественные (это же вам не матрешки, не валенки и не березовые веники - всё, что россияне способны изготовлять безупречно) ... А скорее всего оттого, что  это нонсенс - "честный русский фашист" - извращение. Фашист априори не может быть честным. Мерзавцев, садистов и мародеров невозможно причислить к категории  честных людей: оттого и табличка на лбу Прилепина не держится.  Мой дед, герой и инвалид Великой Отечественной войны, еще в шестидесятые годы прошлого века четко объяснил мне, подростку, что лучшей надписью на табличке фашиста должна быть дата его рождения и дата смерти. Лучший фашист - это мертвый фашист. Захар Прилепин не просто преступник и мерзавец; он преступник и мерзавец вдвойне. Ибо, в отличие от узколобых "русских добровольцев", родом из загаженных и забытых Богом российских поселков, не понимающих разницы между "интернЕтом" и "интернАтом",  фашист Прилепин прекрасно знает, кто именно начал эту  "ГРАЖДАНСКУЮ ВОЙНУ" и чьи кадровые военнослужащие воюют против украинского народа. Ибо как журналист, он работает под вывеской российской  "Новой газеты", той самой, которая прошлым летом впервые опубликовала фото могильных обелисков "зашкваренных" в "ЛДНР"  "героических и непобедимых" псковских десантников https://www.novayagazeta.ru/articles/2018/06/24/76916 . И при этом он продолжает писать  бред о "гражданской войне", "героях-шахтерах" и "Новороссии"...  Он не болен, он просто - обыкновенный русский фашист. На странице "Русской весны" этот деятель,  обдолбанный идеями гипертрофированного садизма и уничтожения всего, что не входит в понятие "руськага мира", громкогласно заявляет: "То, что мы все по итогам Русской весны имеем — на самом деле, немало. Уверяю вас: это огромные и территориальные, и человеческие приобретения. А о том, почему эти приобретение не стали ещё более весомыми, — отдельный разговор. И не думаю, что он всем будет приятен. Отложим его на потом. Причём я далеко не только российскую власть имею в виду".  А вот на своей страничке в Фейсбуке, он же, но уже в ипостаси главы Благотворительного фонда, бесконечными постами стыдливо выпрашивает милостыню у россиян для жителей "ЛДНР": "Передали медикаменты отцу многодетного семейства для его дочери Мирошниченко Надежды, девочка больна  очаговой склеродермией. Слободянюк Карине (ДЦП), оказана помощь медикаментами и памперсами. Дорогие  друзья! У нас очень много заявок с просьбами на оказание помощи, но катастрофически не хватает средств!!! Друзья, не бойтесь и не стесняйтесь маленьких сумм!!! ВАЖНА ЛЮБАЯ ПОМОЩЬ!!! Если кто-то из Вас думает: "Я могу перевести совсем немного, но какой от этого толк", - поверьте, смысл есть! Каждая Ваша копеечка на вес золота!!!".   Вы ощущаете, насколько поджат хвост у этого, прошу прощения за сленг, "дешевого фуфлыжника"?  "Катастрофически не хватает средств!!!" "Не стесняйтесь маленьких сумм!!!" " Каждая Ваша копеечка на вес золота!!!"...  Ах, как же это, ссука, по-русски! Придти на чужую землю, вконопатить десятки миллиардов долларов в танки, БМП, БТРы;  содержать на денежно-вещевом довольствии два армейских корпуса; разрушить до основания  жилые дома, больницы, школы, спорткомплексы; сделать инвалидами и переселенцами миллионы несчастных людей, а потом... А потом со страницы Фейсбука клянчить мелочь на памперсы: "Не стесняйтесь маленьких сумм!!! Каждая ваша копеечка на вес золота!!!".   А как вам это: "...у нас огромные человеческие и территориальные приобретения. А о том, почему эти приобретения не стали еще более весомыми - отдельный разговор.". Понятно? Россияне  не в состоянии содержать те территории, что уже оккупировали: Путин не выделяет денег просто на дешевый аспирин и  банальные памперсы, но этого мало! Им нужны "более весомые завоевания".  Им нужно еще больше людей затянуть в вонючее болото "руськага мира".  На Керченский мост деньги у России моментально  нашлись -  230 млрд. рублей из бюджета. И на чемпионат мира по футболу более 600 млрд рублей "наскребли". А газопровод "Сила Сибири" будет стоить Кремлю  аж 1 трлн. рублей!  Но что же там с памперсами для донецких? По 800 рублей за упаковку? Для своих, для родных, для русских? А вот памперсы  Кремль  не обещал! Обещал только снаряды, патроны и протезы....

   Фашизм Захара Прилепина в корне отличается от фашизма Бенито Муссолини и Адольфа Гитлера.  И дело здесь вовсе не во временных различиях. Идеологический, политический и социальный бунт итальянских и немецких фашистов, нетерпение к "чужеродным нациям", истребление враждебных нацменьшинств, было направлено в конечном итоге на повышение благосостояния и уровня жизни титульных наций Италии и Германии.   В РФ - все в точности наоборот. Чем больше в "антифашистской"  России фашистских организаций (1 место в мире - 53 !), чем ожесточенней их борьба, тем хуже живется этническим русским. От полной нищеты и краха россиян спасают лишь высокие цены на  углеводороды. Бенито  Муссолини впервые в итальянской истории удалось покончить с организованной преступностью;   в РФ оргпреступность - это национальный вид спорта.  Адольф Гитлер в течение пяти лет сумел вывести Германию в авангард экономически высокоразвитых государств мира; РФ - это страна, которая не в состоянии наладить выпуск собственного телевизора, холодильника или пылесоса.  100% ключевых позиций, определяющих обороноспособность и благосостояние нации в Италии и Германии занимали этнические итальянцы и немцы. В РФ, где существуют 53 фашистские организации, судьбу народа решают Сергей Шойгу,  Владимир Мединский, Сергей Лавров-Калантаров, Алишер Усманов, Леонид Михельсон, Вагид Алекперов, Михаил Фридман, Виктор Вексельберг, Владимир Лисин и пр... Эй, Дуче Прилепин, что-то я не вижу в списке Ивановых-Петровых-Сидоровых....

Огромным упущением является на мой взгляд тот факт, что весь мир стыдливо величает Россию "агрессором" и не желает давать ей объективную оценку, как государству  фашистского типа. И дело совершенно не в том, что мировые лидеры опасаются "съехавшего с катушек" нового Гитлера. Просто им необходимы  природные ресурсы РФ и возможность использовать  ее, как дешевую проститутку, хитро манипулируя механизмом санкций.... И еще. Вот один из последних постов Захара Прилепина: "Военная обстановка на Донбассе резко обострилась. «Линия разграничения» превратилась в «линию фронта», потери среди защитников ДНР возросли, но никто и ничто не в силах сломить дух наших воинов и, как никогда им нужна наша общая поддержка".    Истинное удовольствие читать подобные строчки, исходящие из-под пера русского фашиста, мечтающего хладнокровно "зачищать украинских детей". Значит все у нас получается.  Значит "зашквар" "защитников ДНР" продолжается и  продолжается настолько успешно, что россияне засекретили свои потери.  Значит продолжают разрастаться кладбища "псковских десантников". Да здравствует осиновый кол, вбитый в грудь русского фашизма! Слава Украине!

Артур Балаев, писатель, лауреат Международной литературной премии "За мир и гуманизм"
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