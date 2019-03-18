Русский фашист Захар Прилепин: "Подайте хотя бы на памперсы... От Путина помощи НЕТ!"

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Фашизм Захара Прилепина в корне отличается от фашизма Бенито Муссолини и Адольфа Гитлера. И дело здесь вовсе не во временных различиях. Идеологический, политический и социальный бунт итальянских и немецких фашистов, нетерпение к "чужеродным нациям", истребление враждебных нацменьшинств, было направлено в конечном итоге на повышение благосостояния и уровня жизни титульных наций Италии и Германии. В РФ - все в точности наоборот. Чем больше в "антифашистской" России фашистских организаций (1 место в мире - 53 !), чем ожесточенней их борьба, тем хуже живется этническим русским. От полной нищеты и краха россиян спасают лишь высокие цены на углеводороды. Бенито Муссолини впервые в итальянской истории удалось покончить с организованной преступностью; в РФ оргпреступность - это национальный вид спорта. Адольф Гитлер в течение пяти лет сумел вывести Германию в авангард экономически высокоразвитых государств мира; РФ - это страна, которая не в состоянии наладить выпуск собственного телевизора, холодильника или пылесоса. 100% ключевых позиций, определяющих обороноспособность и благосостояние нации в Италии и Германии занимали этнические итальянцы и немцы. В РФ, где существуют 53 фашистские организации, судьбу народа решают Сергей Шойгу, Владимир Мединский, Сергей Лавров-Калантаров, Алишер Усманов, Леонид Михельсон, Вагид Алекперов, Михаил Фридман, Виктор Вексельберг, Владимир Лисин и пр... Эй, Дуче Прилепин, что-то я не вижу в списке Ивановых-Петровых-Сидоровых...
Огромным упущением является на мой взгляд тот факт, что весь мир стыдливо величает Россию "агрессором" и не желает давать ей объективную оценку, как государству фашистского типа. И дело совершенно не в том, что мировые лидеры опасаются "съехавшего с катушек" нового Гитлера. Просто им необходимы природные ресурсы РФ и возможность использовать ее, как дешевую проститутку, хитро манипулируя механизмом санкций.... И еще. Вот один из последних постов Захара Прилепина: "Военная обстановка на Донбассе резко обострилась. «Линия разграничения» превратилась в «линию фронта», потери среди защитников ДНР возросли, но никто и ничто не в силах сломить дух наших воинов и, как никогда им нужна наша общая поддержка". Истинное удовольствие читать подобные строчки, исходящие из-под пера русского фашиста, мечтающего хладнокровно "зачищать украинских детей". Значит все у нас получается. Значит "зашквар" "защитников ДНР" продолжается и продолжается настолько успешно, что россияне засекретили свои потери. Значит продолжают разрастаться кладбища "псковских десантников". Да здравствует осиновый кол, вбитый в грудь русского фашизма! Слава Украине!
14:42: Русский фашист Захар Прилепин: "Подайте хотя бы на памперсы... От Путина помощи НЕТ!"
13:57: Макаревич розкритикував фанів, які скандували «Крим наш»
13:29: Українці з «червоного» списку МОЗ можуть залишитись без якісної меддопомоги
12:36: Путінський прихильник запропонував «повернути» Донбас Росії за кримським сценарієм (ВІДЕО)
11:59: Після вечірки з Періс Хілтон відома зірка показала обличчя з псоріазом
09:13: У США фермерам довелось відкопувати худобу з-під снігу (ВІДЕО)
08:43: У Мережі показали ешелон військової техніки на українсько-російському кордоні (ВІДЕО)
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