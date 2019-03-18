Макаревич розкритикував фанів, які скандували «Крим наш»

Аня Мартинюк 18 березня 2019, 13:57

Макаревич засудив своїх прихильників, які вітають анексію Криму та які скрізь скандують «Крим наш». За словами музиканта, такі люди «погано виросли».

Новину передає «Преса України».

Відомий співак та музикант Андрій Макаревич відреагував на святкування збоку прихильників Путіна 5-річчя незаконної анексії Криму. Лідер гурту «Машина часу» розкритикував своїх фанів, які входять до числа таких. Про це він написав у соцмережі.

«Ой, Андрей Вадимович, можно с вами сфотографироваться? Мывырослинавашихпеснях!»

Господи. Да можно, конечно. Только что ж вы так херово выросли? Что ж вы орали «Уракрымнаш»? Плохо слушали?

Говорите, красота спасет мир? Ни хера она его не спасет», - написав він.

Нагадаємо, 16 березня виповнилось 5 років з моменту анексії українського півострова. До слова, раніше Макаревич заявляв, що росіяни «злісні дебіли», з якими «відбувається щось жахливе».